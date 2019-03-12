В Донбассе за 2018 год погибли 55 и ранены 224 мирных жителя - данные ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала в 2018 году 279 жертв и пострадавших от конфликта среди гражданского населения в Донбассе.
"В 2018 году было зафиксировано 279 жертв среди гражданского населения, в частности, 55 погибших и 224 раненых. Это в два раза меньше, чем количество жертв среди гражданского населения в 2017 году и наименьший годовой показатель за весь период конфликта", - говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека, представленном на пресс-конференции в Киеве во вторник.
За период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 год, было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за все периоды. В частности, погибли двое, а еще 11 мужчин и три женщины были ранены.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»