Airbus представила прототип аэротакси CityAirbus

Европейский авиастроительный концерн Airbus представил прототип многоместного самоуправляемого электрического аппарата вертикального взлёта и посадки CityAirbus.
Как сообщала ранее компания, ожидается, что он будет использоваться в качестве воздушного городского транспорта.
Аэротакси напоминает большой дрон или вертолет с четырьмя лопастями. Оно оборудовано четырьмя сидениями, работает на электроприводе и способно совершать рейсы без пилота в полностью автоматическом режиме, сообщает Deutsche Welle. CityAirbus может взлетать и приземляться вертикально, в связи с чем ему требуется сравнительно немного места для взлета и "парковки".
Как заявил министр транспорта ФРГ Андреас Шойер, присутствовавший на презентации в Ингольштадте, его ведомство собирается в ближайшее время разработать правовые рамки для использования аэротакси в системе общественного транспорта. Уже сейчас в его министерстве обсуждается возможность создать маршрут в мюнхенский аэропорт, сказал он.
По оценке некоторых экспертов, летающие такси могут стать реальностью в крупных городах уже к 2025 году. Кроме Airbus, еще несколько предприятий по всему миру занимаются аналогичными разработками.
CityAirbus - летательный аппарат с питанием от аккумуляторной батареи и крейсерской скоростью 120 км/ч, сообщала ранее Airbus Helicopters. Он вмещает до четырех пассажиров и позволяет выполнять рейсы до аэропортов или железнодорожных вокзалов в условиях загруженных городских дорог максимально быстро, по доступным ценам и с наименьшим воздействием на окружающую среду. Инновационная конфигурация с использованием четырех винтов в кольцевых обтекателях позволяет повысить безопасность полетов и снизить уровень шума.
Airbus - мировой лидер в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. В 2018 году выручка компании составила 63,7 млрд евро. Штат насчитывал около 134 тыс. сотрудников. Airbus производит пассажирские самолеты вместимостью от 100 до более 600 человек, а также бизнес-джеты. Компания является лидером в сфере производства самолетов-заправщиков, военных и транспортных воздушных судов в Европе. Кроме того, Airbus выпускает гражданские и военные вертолеты.
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