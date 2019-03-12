Австралия временно запретила полеты Boeing 737 MAX над своей территорией

Управление безопасности полётов гражданской авиации Австралии (CASA) приостановило полеты самолетов Boeing 737 MAX над территорией страны в связи с двумя авиакатастрофами этого самолета - в Индонезии и в Эфиопии, говорится в заявлении CASA.
"Это временная приостановка, пока мы ожидаем большей информации для оценки риска при продолжении полетов Boeing 737 MAX в и из Австралии", - цитируются в заявлении слова руководителя CASA Шейна Кармоди.
В CASA пояснили, что ни одна австралийская авиакомпания не использует Boeing 737 MAX, однако в Австралию летают самолеты этого типа, принадлежащие сразу двум иностранным компаниям: сингапурской SilkAir и национальной авиакомпании Фиджи Fiji Airways. При этом SilkAir уже приостановил полеты этого типа авиалайнеров, уточняется в заявлении.
Два самолета модели Boeing 737 Max 8 потерпели крушение за последние полгода. Так, в октябре 2018 года такой лайнер авиакомпании Lion Air разбился в районе острова Ява, тогда погибли 189 человек.
10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. Ни один из людей, находившихся на борту, не выжил. На борту авиалайнера, следовавшего рейсом ET302 в Найроби, находились и трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов.
После катастрофы в Эфиопии авиакомпании нескольких стран - Китая, Индонезии, Великобритании - объявили о приостановке полетов авиалайнеров модели Boeing 737 MAX 8.
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