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Бизнес и законодательство 12.03.2019 15:11

Россия по-прежнему стремится к созданию комфортных условий для иностранных инвесторов - Песков

Кремлю известна обеспокоенность иностранного бизнеса в связи с уголовным делом основателя Baring Vostok Майкла Калви, но утверждают, что Россия остается приверженной цели создания максимально комфортных условий для зарубежных инвесторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно знаем через различные бизнес-ассоциации, организации представителей бизнеса, не только американские, но и из других стран, (которые) высказывали свои опасения в связи с делом Майкла Калви", - сказал Д.Песков журналистам.

"Нам об этом известно, и вы знаете, что каждый раз мы заверяем наших торгово-экономических партнеров, что Россия была, есть и остается приверженной основной цели создания максимально комфортных условий для иностранного бизнеса и иностранных инвесторов здесь, в нашей стране", - продолжил Д.Песков.

Он напомнил, что эта позиция выражалась, в том числе, президентом РФ Владимиром Путиным, и она остается неизменной.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КАЛВИ, ИНВЕСТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]