Россия по-прежнему стремится к созданию комфортных условий для иностранных инвесторов - Песков

Кремлю известна обеспокоенность иностранного бизнеса в связи с уголовным делом основателя Baring Vostok Майкла Калви, но утверждают, что Россия остается приверженной цели создания максимально комфортных условий для зарубежных инвесторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно знаем через различные бизнес-ассоциации, организации представителей бизнеса, не только американские, но и из других стран, (которые) высказывали свои опасения в связи с делом Майкла Калви", - сказал Д.Песков журналистам.
"Нам об этом известно, и вы знаете, что каждый раз мы заверяем наших торгово-экономических партнеров, что Россия была, есть и остается приверженной основной цели создания максимально комфортных условий для иностранного бизнеса и иностранных инвесторов здесь, в нашей стране", - продолжил Д.Песков.
Он напомнил, что эта позиция выражалась, в том числе, президентом РФ Владимиром Путиным, и она остается неизменной.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»