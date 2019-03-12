Участники финрынка РФ отреагировали на возможное ужесточение санкций сдержанно - ЦБ

Негативное влияние на российский финансовый рынок оказали новости о возможном ужесточении антироссийских санкций, однако реакция участников рынка была более сдержанной по сравнению с аналогичными эпизодами в прошлом, говорится в комментарии ЦБ РФ по ликвидности.
Что касается валютного рынка, то негативное влияние угрозы ужесточения санкций носило краткосрочный эффект и было быстро отыграно рынком на фоне роста нефтяных котировок, связанного с новостями о дополнительном сокращении добычи нефти со стороны Саудовской Аравии.
"Оптимизм, наблюдавшийся на российском финансовом рынке в январе, в феврале несколько снизился. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах с формирующимся рынком (СФР). Позитив, связанный со смягчением риторики ФРС США и прогрессом в торговых переговорах между Китаем и США, был отыгран в январе, а других существенных новостей с тех пор не появилось", - обращает внимание Банк России.
Курс рубля по отношению к доллару США по итогам февраля снизился на 0,3%, что в целом соответствует общей ситуации на развивающихся рынках, отмечает ЦБ.
В феврале также продолжили снижение CDS-спреды большинства стран с формирующимся рынком, в том числе и России. При этом российский CDS-спред по итогам месяца показал меньшее снижение, чем в среднем по другим СФР (1,5 базисного пункта против 7,3 базисного пункта). "Это связано преимущественно с новостями о возможных санкциях", - считает Банк России. Он полагает, что некоторая техническая коррекция может произойти в конце марта, когда 5-летний CDS-спред будет рассчитываться по новому контракту (это происходит на регулярной основе). Эта коррекция может достигать 15 базисных пунктов.
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