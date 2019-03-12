Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по вопросу о возможности возвращения Японии оспариваемых ею островов южнокурильской гряды в настоящее время "нет никаких модальностей".

В рамках общения Д.Пескова с журналистами во вторник пресс-секретаря попросили прокомментировать публикации о том, что в Кремле принято окончательное решение "не отдавать острова" Японии.

"Речь не идет о том, чтобы отдавать острова или не отдавать острова. Речь идет о том, что ведется весьма скрупулезная работа с нашими японскими партнерами по теме заключения мирного договора", - сказал Д.Песков.

Отвечая на вопрос о том, предполагает ли заключение мирного договора возврат Японии части территории, принадлежащей РФ, Д.Песков заявил: "А вот здесь пока нет никаких решенных модальностей, нет пока никаких запросных позиций, ведется очень терпеливая, спокойная работа".

По словам Д.Пескова, сообщения СМИ относительно российско-японских переговоров "относятся, скорее, к разряду политологических, экспертных рассуждений и зачастую не имеют ничего общего с характером и содержанием тех переговоров, которые сейчас ведутся".

"Конечно, там очень много абстрактных домыслов. Что касается конкретики - когда настанет время, будет предоставлена информация. Подобного рода переговоры могут вестись годами, они действительно очень сложные по своей текстуре, и, как правило, в интересах продолжения этих переговоров на промежуточных этапах детальной информации не предоставляется, не будет она, наверняка, предоставляться и в этом случае", - сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что настроения россиян и данные социологических опросов относительно Курильских островов не могут не учитываться при переговорах, "однако речь не идет о том, передавать или не передавать, задача экспертов - договориться о заключении мирного договора".