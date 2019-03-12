СКР расследует дело ОПГ, отбиравшей квартиры пожилых петербуржцев

Главное следственное управление СКР по Петербургу расследует уголовное дело о деятельности преступной группы, присваивавшей квартиры пожилых жителей города, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"По данным следствия, на протяжении длительного времени на территории Санкт-Петербурга действовала устойчивая организованная преступная группа в составе Алексея Фомина, Анны Королевой и Дмитрия Чернова, а также неустановленных лиц в количестве не менее десяти человек, специализировавшаяся на мошенничестве, связанном с незаконным завладением квартирами одиноких пенсионеров и ветеранов", - говорится в сообщении СКР.

Следствие считает, что соучастники организовали рекламную кампанию по телевидению и радио "с привлечением для целей рекламы ООО "Фонд социальной защиты пенсионеров". Так они искали одиноких пенсионеров - владельцев дорогостоящих жилых помещений. После этого пожилых людей убеждали подписывать договор купли-продажи и дарения квартир, в соответствии с которыми недвижимость якобы становилась собственностью государства. Затем потерпевших помещали в подконтрольный соучастникам "Дом ветеранов войны и труда № 1", а принадлежащие пенсионерам квартиры присваивались членами группы.

"Как полагает следствие, в период с 2017 по 2018 годы члены организованной преступной группы мошенническим путем приобрели права на шесть квартир потерпевших, причинив им ущерб на общую сумму более 22 млн 500 тыс. рублей", - отмечает следствие.

Следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проводят серию обысков, в ходе которых изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Проверяются факты совершения фигурантами аналогичных преступлений.

Дело находится в производстве по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как отмечает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по результатам личного приема граждан председателем СКР Александром Бастрыкиным.