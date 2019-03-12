Суд в Грузии оставил под стражей одного из лидеров партии Саакашвили, обвиняемого в нападении на полицейского

Суд в Грузии во вторник не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении под залог одного из лидеров партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", экс-губернатора Давида Киркитадзе, взятого под стражу по обвинению в нападении на полицейского в декабре минувшего года.
Д.Киркитадзе обвиняется в нападении на полицейского в селе Велисцихе Гурджаанского района во время акции протеста сторонников оппозиции, в декабре минувшего года требовавших отменить церемонию инаугурации избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили.
По данным прокуратуры, у полицейского кордона в селе Велисцихе Д.Киркитадзе пытался через окно влезть в полицейский автобус и нанес удар кулаком, сидящему за рулем полицейскому. Бывший губернатор региона Квемо Картли был задержан 18 декабря. Ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
В суде Д.Киркитадзе заявил, что стал жертвой политического преследования.
Адвокат фигуранта Георгий Кондахишвили заявил журналистам, что судья не принял во внимание прошение об изменении меры пресечения, которое подписали 2 тыс. граждан Грузии, в том числе депутаты парламента.
Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Д.Киркитадзе состоится в ближайшее время.
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