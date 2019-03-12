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Регион 12.03.2019 17:27

Суд в Грузии оставил под стражей одного из лидеров партии Саакашвили, обвиняемого в нападении на полицейского

Суд в Грузии во вторник не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении под залог одного из лидеров партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", экс-губернатора Давида Киркитадзе, взятого под стражу по обвинению в нападении на полицейского в декабре минувшего года.

Д.Киркитадзе обвиняется в нападении на полицейского в селе Велисцихе Гурджаанского района во время акции протеста сторонников оппозиции, в декабре минувшего года требовавших отменить церемонию инаугурации избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили.

По данным прокуратуры, у полицейского кордона в селе Велисцихе Д.Киркитадзе пытался через окно влезть в полицейский автобус и нанес удар кулаком, сидящему за рулем полицейскому. Бывший губернатор региона Квемо Картли был задержан 18 декабря. Ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

В суде Д.Киркитадзе заявил, что стал жертвой политического преследования.

Адвокат фигуранта Георгий Кондахишвили заявил журналистам, что судья не принял во внимание прошение об изменении меры пресечения, которое подписали 2 тыс. граждан Грузии, в том числе депутаты парламента.

Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Д.Киркитадзе состоится в ближайшее время.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, СОРАТНИК, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]