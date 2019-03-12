Каждое третье преступление в РФ на совести пьяных - Генпрокуратура

В Генпрокуратуре сообщили, что каждое третье преступление в России совершается в состоянии алкогольного опьянения.

"К сожалению, продолжает все оставаться так, что каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения", - заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире ведомственного интернет-канала.

Вместе с тем, А.Куренной отметил, что в целом число преступлений в РФ продолжает снижаться.

Также, по его данным, сокращается и число преступлений, совершённых иностранными гражданами.

При этом, из всех преступлений, совершенных иностранцами, почти 89% приходятся на граждан СНГ.