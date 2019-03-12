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Происшествия 12.03.2019 17:49

Каждое третье преступление в РФ на совести пьяных - Генпрокуратура

В Генпрокуратуре сообщили, что каждое третье преступление в России совершается в состоянии алкогольного опьянения.

"К сожалению, продолжает все оставаться так, что каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения", - заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире ведомственного интернет-канала.

Вместе с тем, А.Куренной отметил, что в целом число преступлений в РФ продолжает снижаться.

Также, по его данным, сокращается и число преступлений, совершённых иностранными гражданами.

При этом, из всех преступлений, совершенных иностранцами, почти 89% приходятся на граждан СНГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ, АЛКОГОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]