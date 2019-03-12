Канадская B2Gold проведет разведку на 3 перспективных месторождениях золота в Узбекистане

Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана подписал соглашение с канадской B2Gold о геологическом изучении трех перспективных месторождений золота в Навоийской области, сообщила пресс-служба узбекского МИДа.

Договоренность была достигнута в ходе международной горной выставки, организованной 3-6 марта в Торонто Ассоциацией горняков и геологоразведчиков Канады (Prospectors & Developers Association of Canada, PDAC).

Объем инвестиций канадской компании на первом этапе составит $2 млн. При успешной реализации проекта B2Gold готова многократно повысить объем инвестиций и приступить к добыче.

По данным Госкомгеологии Узбекистана, на 1 января 2018 года запасы золота в стране составляют 5,99 тыс. тонн, добыча металла по итогам 2017 года составила 89,9 тонны. Прирост запасов золота в ближайшие 5 лет может составить 474 тонны на сумму $18,75 млрд. Основные работы планируется проводить в Навоийской, Самаркандской и Ташкентской областях.

Добыча золота в стране сконцентрирована на двух крупнейших госпредприятиях - Навоийском и Алмалыкском горно-металлургических комбинатах (НГМК и АГМК).