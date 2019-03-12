Лавров считает предложение Трампа направить $500 млн на помощь партнерам США в борьбе с влиянием России подкупом союзников

Запрос президента США Дональда Трампа выделить 500 млн долларов в рамках бюджетного процесса на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Азии в противостоянии "злонамеренному" влиянию РФ можно расценить как попытку подкупить союзников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это не дипломатия, либо это современная американская дипломатия, которая сводится или к угрозам, или к санкциям, или, как выясняется, попыткам купить союзников", - сказал С.Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Австрии.
По его словам, решение должны принимать американские законодатели, а также налогоплательщики - "насколько это отвечает их интересам".
"И, конечно же, решать этот вопрос должны страны, которые являются адресатами этой щедрой помощи в противодействии "злонамеренному влиянию РФ". Видимо (США), планируют оказывать там вместо нашего злонамеренного свое добронамеренное влияние", - сыронизировал глава МИД РФ.
"Зная нынешние манеры в Вашингтоне, не исключаю, что если они откажутся от навязываемой им помощи, то против них введутся санкции. Поэтому им надо выбирать", - заключил С.Лавров.
Накануне из размещенного на сайте Белого дома документа стало известно, что Д.Трамп в бюджетном запросе попросил выделить $500 млн на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в противостоянии "злонамеренному" влиянию РФ. "Противодействие российскому злонамеренному влиянию. Бюджет предусматривает свыше $500 млн в качестве помощи Европе, Евразии и Центральной Азии", - отмечается в нем.
В частности, средства предлагается направить на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения, а также - меры по укреплению коллективной безопасности и сохранению территориальной целостности союзников США.
Кроме того, средства предлагается направить для решения проблем макроэкономического характера, которые, по мнению администрации США, российская сторона пытается использовать в своих целях. В частности, речь идет о зависимости ряда стран от поставок энергоносителей и о вопросах, связанных с торговлей.
В этом же запросе Д.Трамп заявляет о необходимости сфокусироваться на "стратегическом соперничестве" с Россией и Китаем.
Ранее американские СМИ писали, что вряд ли этот бюджетный запрос получит одобрение в Конгрессе США, где большинство в Палате представителей в настоящее время представлено членами Демократической партии США.
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