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СНГ 12.03.2019 18:29

ВМФ России получит атомные подводные ракетоносцы "Князь Владимир" и "Казань" в 2019 году - Шойгу

Стратегические субмарины "Князь Владимир" и "Казань" войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца текущего года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Окончание строительства и передача в состав ВМФ атомных подводных крейсеров "Князь Владимир" и "Казань" являются первоочередными задачами для Объединенной судостроительной корпорации, "Севмаша" и ряда конструкторских организаций. По поручению Верховного главнокомандующего весь комплекс работ должен быть завершен в текущем году", - сказал С.Шойгу на совещании в Северодвинске во вторник.

По оценке министра, "данные корабли определят перспективный облик нашего подводного флота, позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Мировом океане".

"Сегодня обсудим вопросы, касающиеся сдачи этих подводных лодок, а также ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и подготовки к строительству кораблей дальней морской зоны", - сказал С.Шойгу.

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Тэги: РОССИЯ, ВМФ, АПЛ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]