Стратегические субмарины "Князь Владимир" и "Казань" войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца текущего года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Окончание строительства и передача в состав ВМФ атомных подводных крейсеров "Князь Владимир" и "Казань" являются первоочередными задачами для Объединенной судостроительной корпорации, "Севмаша" и ряда конструкторских организаций. По поручению Верховного главнокомандующего весь комплекс работ должен быть завершен в текущем году", - сказал С.Шойгу на совещании в Северодвинске во вторник.

По оценке министра, "данные корабли определят перспективный облик нашего подводного флота, позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Мировом океане".

"Сегодня обсудим вопросы, касающиеся сдачи этих подводных лодок, а также ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и подготовки к строительству кораблей дальней морской зоны", - сказал С.Шойгу.