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Регион 12.03.2019 14:51

Президент Грузии 13-14 марта в Ереване проведет переговоры с руководством Армении

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду посетит Ереван с двухдневным официальным визитом, запланирована встреча с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщила во вторник на брифинге пресс-спикер президента Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, после встречи двух президентов с глазу на глаз пройдут переговоры в расширенном формате. Ожидается, что о деталях переговоров стороны сообщат на совместной пресс-конференции.

Президент Грузии также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Национального собрания Араратом Мирзояном, сообщила Х.Моисцрапишвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]