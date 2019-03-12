Президент Грузии 13-14 марта в Ереване проведет переговоры с руководством Армении

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду посетит Ереван с двухдневным официальным визитом, запланирована встреча с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщила во вторник на брифинге пресс-спикер президента Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, после встречи двух президентов с глазу на глаз пройдут переговоры в расширенном формате. Ожидается, что о деталях переговоров стороны сообщат на совместной пресс-конференции.

Президент Грузии также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Национального собрания Араратом Мирзояном, сообщила Х.Моисцрапишвили.