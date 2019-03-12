Военная прокуратура и СБУ не покрывают незаконные схемы в оборонном комплексе - генпрокурор Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что военная прокуратура и СБУ ведут расследование коррупционных схем в оборонном комплексе.
"В журналистском расследовании речь шла об одном из 480 дел, которые расследуют правоохранители". Расследования были на финальной стадии, прежде чем журналисты обнародовали информацию, сказал Ю.Луценко на брифинге во вторник в Киеве, комментируя информацию журналистов Bihus.info о коррупции в "Укроборонпроме".
"Обвинения в том, что мы, мол, долго работали, я отбрасываю... По состоянию на сегодняшний день заявляю ответственно, что военная прокуратура продемонстрировала успешность в этом одном из 480 дел... По статье мошенничество Рогоза (фигурант расследования Андрей Рогоза - ИФ) и два уже бывших сотрудника СБУ находятся более года на скамье подсудимых", - заявил генпрокурор.
"Военная прокуратура и служба безопасности никого не крышуют. Пойманные злоумышленники, которые вместе с Рогозой занимались мошенничеством, даже если они были сотрудниками СБУ, с 2018 года находятся на скамье подсудимых", - добавил Ю.Луценко.
Как сообщалось, в финальной серии расследования команды журналистских расследований Bihus.info утверждалось, что правоохранительные органы годами потворствовали незаконным схемам закупки комплектующих для "Укроборонпрома", из-за чего расследования не доходили до установления причастности высокопоставленных чиновников.
По информации журналистов, фигуранты их расследований Виталий Жуков и Андрей Рогоза договаривались с налоговой о снятии претензий с ООО "Оптимумспецдеталь", а в 2016 году работу незаконной схемы поставок покрывали через следователя Киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко.
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