Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9128 RUR   0.0258 GBR   2.2449 TRY   0.3127

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.79 0.72 Brent 66.58 0.84

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.03.2019 15:09

Военная прокуратура и СБУ не покрывают незаконные схемы в оборонном комплексе - генпрокурор Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что военная прокуратура и СБУ ведут расследование коррупционных схем в оборонном комплексе.

"В журналистском расследовании речь шла об одном из 480 дел, которые расследуют правоохранители". Расследования были на финальной стадии, прежде чем журналисты обнародовали информацию, сказал Ю.Луценко на брифинге во вторник в Киеве, комментируя информацию журналистов Bihus.info о коррупции в "Укроборонпроме".

"Обвинения в том, что мы, мол, долго работали, я отбрасываю... По состоянию на сегодняшний день заявляю ответственно, что военная прокуратура продемонстрировала успешность в этом одном из 480 дел... По статье мошенничество Рогоза (фигурант расследования Андрей Рогоза - ИФ) и два уже бывших сотрудника СБУ находятся более года на скамье подсудимых", - заявил генпрокурор.

"Военная прокуратура и служба безопасности никого не крышуют. Пойманные злоумышленники, которые вместе с Рогозой занимались мошенничеством, даже если они были сотрудниками СБУ, с 2018 года находятся на скамье подсудимых", - добавил Ю.Луценко.

Как сообщалось, в финальной серии расследования команды журналистских расследований Bihus.info утверждалось, что правоохранительные органы годами потворствовали незаконным схемам закупки комплектующих для "Укроборонпрома", из-за чего расследования не доходили до установления причастности высокопоставленных чиновников.

По информации журналистов, фигуранты их расследований Виталий Жуков и Андрей Рогоза договаривались с налоговой о снятии претензий с ООО "Оптимумспецдеталь", а в 2016 году работу незаконной схемы поставок покрывали через следователя Киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРОКУРАТУРА, АРМИЯ, ЗАКУПКИ


Похожие новости


Генпрокуратура Украины просит Нидерланды взять у Саакашвили образцы голоса Прокуратура в Азербайджане возбудила уголовное дело по поставкам из Украины куриной продукции с повышенной влажностью Украинская прокуратура будет ходатайствовать о пожизненном заключении Януковича Порошенко в ближайшее время будет допрошен как свидетель по делам евромайдана - генпрокурор Украины Еврокомиссия приветствует создание на Украине антикоррупционной прокуратуры как важный элемент на пути к безвизовому режиму Прокуратура Грузии не ждет экстрадиции Саакашвили с Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]