США подрывают доверие к международной экономической системе, основанной на долларе - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкционная политика США приведет к негативным последствиям, в том числе для международной экономической системы, базирующейся на долларе.
"Манера (США) диктовать все и вся всем до добра не доведет. Мы наших американских коллег уже предупреждали, что (...) в стратегическом плане они подрывают доверие к международной системе, которая основана на долларе, и добром для них это не кончится",- подчеркнул С.Лавров после переговоров с главой МИД Австрии.
С.Лавров назвал недопустимыми требования США к различным странам мира "не покупать сырье и энергоресурсы у РФ, а покупать у Соединенных Штатов, не покупать в РФ товары в рамках ВТС, а покупать более дорогие изделия у Соединенных Штатов",
"А недобросовестная конкуренция в спорте стала притчей во языцех", - заключил глава МИД РФ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»