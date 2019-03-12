США подрывают доверие к международной экономической системе, основанной на долларе - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкционная политика США приведет к негативным последствиям, в том числе для международной экономической системы, базирующейся на долларе.

"Манера (США) диктовать все и вся всем до добра не доведет. Мы наших американских коллег уже предупреждали, что (...) в стратегическом плане они подрывают доверие к международной системе, которая основана на долларе, и добром для них это не кончится",- подчеркнул С.Лавров после переговоров с главой МИД Австрии.

С.Лавров назвал недопустимыми требования США к различным странам мира "не покупать сырье и энергоресурсы у РФ, а покупать у Соединенных Штатов, не покупать в РФ товары в рамках ВТС, а покупать более дорогие изделия у Соединенных Штатов",

"А недобросовестная конкуренция в спорте стала притчей во языцех", - заключил глава МИД РФ.