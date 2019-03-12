Требования США к Роснефти по Венесуэле никак не сочетаются с международным правом - Лавров

Требования США к России прекратить покупать нефть у Венесуэлы и к Каракасу поставлять нефть на Кубу противоречат международному праву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Недавно Майк Помпео обвинил "Роснефть" в том, что она нарушает американские санкции против венесуэльской нефтяной компании, и потребовал прекратить закупать нефть у этой венесуэльской компании. Как это все можно объяснить? Кстати, дурной пример заразителен и господин Гуайдо, который был провозглашен вице-президентом США временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, уже заявил, что Венесуэла должна прекратить продавать нефть Кубе, например. Это как с международным правом сочетается? Да никак", - сказал С.Лавров.

По международному праву, отметил С.Лавров, действия США противоречат всем постулатам и нормам. "Не зря наши американские и другие коллеги уже не употребляют словосочетания "международное право". Они призывают всех выполнять правила, на которых основан миропорядок. И уважать этот порядок, основанный на правилах", - сказал министр.

"Если по международному праву, должна быть просто элементарная конкуренция экономических подходов и предложений. И это, кстати, отвечает правилам Всемирной торговой организации. Если же по тем правилам, которая сейчас узкая группа стран выдумала и в своих исключительно интересах пытается навязать всем остальным, все это вписывается в ту логику, которую сегодня США проводят", - пояснил он.

Ранее М.Помпео обвинил Россию и Кубу в подрыве "демократических мечтаний" народа Венесуэлы. В том числе он отметил, что российская государственная нефтяная компания "Роснефть" продолжает закупать нефть у PDVSA, вопреки санкциям США.

В "Роснефти" уже заявили, что крайне удивлены заявлениями М.Помпео, содержащими беспочвенные обвинения в адрес компании и отличающимися субъективностью и предвзятостью.

"Роснефть" оценивает последствия сделанных официальными лицами США заявлений и, в случае выявления ущерба, обратится за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права", - предупреждает, в частности, компания.