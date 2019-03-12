Газпром надеется на рост спроса на российский газ в Европе в среднесрочной перспективе

"Газпром" (MOEX:GAZP) рассчитывает, что спрос на российский газ в Европе в среднесрочной перспективе будет только расти, сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Без сомнения, что тенденция роста спроса на российский газ продолжается, поэтому в среднесрочной перспективе мы рассчитываем, что объемы потребления, поставок газа на европейский рынок еще больше возрастут", - сказал он.

По словам А.Миллера, в 2018 году доля российского трубопроводного газа на европейском рынке составила 36,7%.

Глава "Газпрома" сообщил президенту РФ, что в 2018 году компания увеличила добычу газа на 5,7% - до 497,6 млрд куб. м газа..

"Выросли объемы поставок газа в дальнее зарубежье. Мы установили очередной рекорд поставок газа на экспорт - 201,8 млрд кубометров газа, на 3,8% больше, чем в 2017 году, или на 7,4 млрд кубов больше", - добавил он.

"В первую очередь здесь надо отметить то, что повышенными темпами рос спрос на российский газ нашего основного партнера, клиента - Германии. Рост составил 9,5%, и по прошлому году мы в Германию поставили 58,5 млрд кубометров газа. Это больше, чем мощности одного "Северного потока", - отметил глава "Газпрома".

По его словам, "Газпром" также видит большие перспективы для российского газа на китайском рынке. "По "Силе Сибири" работа идет с опережением графика. 1 декабря этого года начнутся поставки газа на экспорт в Китай с Чаяндинского месторождения, мы введем его в эксплуатацию. И, соответственно, мы начнем поставки газа в Китай. Без сомнения, это будет историческое событие, мы начинаем работать на емком газовом рынке. Темпы роста потребления на китайском рынке по итогам прошлого года 17,5%, это самый динамичный, самый быстро растущий рынок природного газа в мире. И мы видим большие перспективы для поставок российского газа", - сказал он.

"В этом году также введем уже в эксплуатацию "Турецкий поток", и двум ниткам будет поставляться 31,5 млрд кубометров газа. Будет построено продолжение в рамках северного коридора газотранспортных мощностей от Грязовца до компрессорной станции "Славянская". И, соответственно, это позволит обеспечить подачу газа в "Северный поток 2", и также потребителям в Ленинградскую область", - добавил А.Миллер.

"Без сомнения, одна из основных задач "Газпрома" - это прохождение осенне-зимнего периода. На начало периода мы закачали в подземки 72,27 млрд кубометров газа, что позволило нам обеспечить суточный отбор из подземных хранилищ 812,5 млн кубометров. Это исторический максимум. И вообще, компания за последние восемь лет на 31% увеличила показатель суточного отбора из подземок на начало периода отбора. Уже на предстоящий осенне-зимний период 2019-2020 годов мы планируем, что у нас отбор из подземок составит 843,3 млн кубометров", - сказал А.Миллер.

"В прошлом году мы ввели в эксплуатацию Бованенковское месторождение, опорное месторождение на Ямале: 4,9 миллиарда кубометров - запасы газа. Эксплуатация месторождения рассчитана до 2124 года. Выведена на проектную мощность добыча на этом месторождении, 115 млрд кубометров газа. И сейчас, зимой, по суткам на этом месторождении можно добывать 317 млн кубометров газа", - отметил он.