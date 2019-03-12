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Оборона 12.03.2019 15:22

Глава Генштаба Азербайджана и премьер Болгарии обсудили проведение совместных военных учений

Замминистра обороны, начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обсудили в Софии перспективы углубления военного сотрудничества, сообщает Русская Болгария.

«Н.Садыков и Б.Борисов обсудили перспективы углубления военного сотрудничества, проведение совместных учений и усиление партнерства в военно-образовательной сфере»,- отмечается в информации.

Издание отмечает, что Н.Садыков выразил благодарность собеседнику за возможность обменяться мнениями и опытом в области взаимодействия по линии партнерства с НАТО и ЕС.

«Б.Борисов подчеркнул, что как страна-член НАТО Болгария прилагает серьезные усилия для развития оборонных способностей болгарских ВС и активно работает над выполнением задач коллективной обороны Альянса»,- отмечает издание.

Премьер также выразил надежду, что хорошие политические и экономические отношения между Азербайджаном и Болгарией станут основой более успешного военного сотрудничества.

Ф.Исазаде

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ОБОРОНА, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]