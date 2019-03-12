Глава Генштаба Азербайджана и премьер Болгарии обсудили проведение совместных военных учений

Замминистра обороны, начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обсудили в Софии перспективы углубления военного сотрудничества, сообщает Русская Болгария.
«Н.Садыков и Б.Борисов обсудили перспективы углубления военного сотрудничества, проведение совместных учений и усиление партнерства в военно-образовательной сфере»,- отмечается в информации.
Издание отмечает, что Н.Садыков выразил благодарность собеседнику за возможность обменяться мнениями и опытом в области взаимодействия по линии партнерства с НАТО и ЕС.
«Б.Борисов подчеркнул, что как страна-член НАТО Болгария прилагает серьезные усилия для развития оборонных способностей болгарских ВС и активно работает над выполнением задач коллективной обороны Альянса»,- отмечает издание.
Премьер также выразил надежду, что хорошие политические и экономические отношения между Азербайджаном и Болгарией станут основой более успешного военного сотрудничества.
Ф.Исазаде
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