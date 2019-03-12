Сеул и Пхеньян обсуждают возможные сроки визита Ким Чен Ына в Южную Корею - дипломат

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Южную Корею остается на повестке дня, конкретные сроки находятся на стадии обсуждения, заявил во вторник южнокорейский посол в Москве У Юн Гын.

"Руководители Республики Корея и КНДР через Пхеньянскую совместную декларацию заявили, что достигнута договоренность о том, что председатель Ким Чен Ын посетит Сеул в ближайшем будущем. И поскольку лидеры двух стран имеют такие намерения, как нам известно, его визит состоится. Конкретный период на стадии рассмотрения, так как зависит от многих факторов", - сказал он в интервью российским агентствам.