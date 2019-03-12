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Дальнее зарубежье 12.03.2019 17:03

Сеул и Пхеньян обсуждают возможные сроки визита Ким Чен Ына в Южную Корею - дипломат

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Южную Корею остается на повестке дня, конкретные сроки находятся на стадии обсуждения, заявил во вторник южнокорейский посол в Москве У Юн Гын.

"Руководители Республики Корея и КНДР через Пхеньянскую совместную декларацию заявили, что достигнута договоренность о том, что председатель Ким Чен Ын посетит Сеул в ближайшем будущем. И поскольку лидеры двух стран имеют такие намерения, как нам известно, его визит состоится. Конкретный период на стадии рассмотрения, так как зависит от многих факторов", - сказал он в интервью российским агентствам.

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Тэги: КОРЕИ, КОНТАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]