Сеул готов на ответные шаги, если денуклеаризация КНДР станет необратимой - посол Кореи в Москве

Сеул готов принять ответные меры, если денуклеаризация Северной Кореи достигнет необратимого этапа, возможность снятия санкций в отношении Пхеньяна зависит от прогресса в процессе денуклеризации КНДР, заявил во вторник посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын.
"В ответ на решительные шаги КНДР мы можем рассмотреть возможность ответных мер. Для смягчения санкций Совета Безопасности ООН, по крайней мере, необходимо получить заключение о том, что денуклеаризация КНДР достигла необратимого этапа, при этом необходимо достижение консенсуса и доверия мирового сообщества", - сказал высокопоставленный южнокорейский дипломат в интервью российским агентствам.
Он напомнил слова президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, заявившего ранее: "В конечном итоге решение вопроса о смягчении режима санкций в отношении КНДР следует за темпами денуклеаризации Северной Кореи, поэтому для скорейшего разрешения санкционного вопроса КНДР необходимо, чтобы Северная Корея осуществила более конкретные меры по денуклеаризации".
Говоря о возможности возобновления формата шестисторонних переговоров, У Юн Гын отметил, что это также зависит от прогресса в вопросе денуклеаризации КНДР.
" Я считаю, что в дальнейшем возможно обсуждение вопроса проведения диалогов различных форматов, включая формат с участием Юга и Севера, США, КНР, России", - подчеркнул посол Южной Кореи в РФ.
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