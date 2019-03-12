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Дальнее зарубежье 12.03.2019 20:09

Виновные в применении химоружия в Сирии не должны остаться безнаказанными, заявляют в ЕС

В Евросоюзе положительно оценили доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по Сирии от 1 марта и призвали привлечь к ответственности тех, кто виновен в применении химоружия 7 апреля 2018 года, сообщили во вторник в представительстве Великобритании при ОЗХО.

"Мы уверены, что те, кто использовал химоружие (в Сирии - ИФ), должны нести ответственность. Безнаказанность виновных в этом нельзя терпеть", - отмечается в заявлении, выдержки которого приводятся в Twitter британского представительства.

При этом в ЕС уверены, что в ОЗХО верно провели анализ информации случая применения химоружия в Сирии, что доказывает факт его использования.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

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Тэги: ЕВРОПА, ОЗХО, ДОКЛАД, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]