Виновные в применении химоружия в Сирии не должны остаться безнаказанными, заявляют в ЕС

В Евросоюзе положительно оценили доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по Сирии от 1 марта и призвали привлечь к ответственности тех, кто виновен в применении химоружия 7 апреля 2018 года, сообщили во вторник в представительстве Великобритании при ОЗХО.

"Мы уверены, что те, кто использовал химоружие (в Сирии - ИФ), должны нести ответственность. Безнаказанность виновных в этом нельзя терпеть", - отмечается в заявлении, выдержки которого приводятся в Twitter британского представительства.

При этом в ЕС уверены, что в ОЗХО верно провели анализ информации случая применения химоружия в Сирии, что доказывает факт его использования.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.