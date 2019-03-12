Физлицо получило контракт на поставку оборудования районной центральной больнице Хачмаза на 5,5 млн манатов

Районная центральная больница Хачмаза направит 5,55 млн манатов на закупку машин и оборудования.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с физическим лицом Джамилем Джамаловым подписано соответствующее соглашение.
Сумма контракта - 5 млн 550 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»