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Регион 12.03.2019 16:44

Эстонские разведчики заподозрили российские гражданские суда в проведении скрытых операций

Департамент внешней разведки Эстонии считает, что гражданские суда России все чаще занимаются разведывательной деятельностью.

"Гражданский флот России является своеобразным удлинением руки государственных структур, которую можно в нужный момент использовать для сбора информации, военных целей или проведения скрытых операций", - говорится в обнародованном во вторник ежегоднике департамента внешней разведки.

В нем отмечается, что если ранее внимание спецслужб государств ЕС и НАТО вызывали исследовательские суда России, то сейчас все больший интерес у них вызывают также суда российских компаний и обычные гражданские суда под флагом России.

Как утверждают в эстонской разведке, российские гражданские суда пытаются войти в акватории, где проводятся учения других государств или под различными предлогами войти в закрытые для судоходства районы, например, где проводятся испытания военной техники, или близ военно-морских баз. Все чаще для входа в чужие территориальные воды используются такие предлоги, как желание найти укрытие от шторма или исправить технические проблемы.

"Деятельность российских гражданских исследовательских судов в последнее десятилетие можно даже назвать вызывающей. Они пытаются пройти в территориальные воды под формальным предлогом, исследовательские работы проводятся полутайно или незадекларированно", - говорится в ежегоднике.

Новым и развивающимся направлением становится использование в разведывательных целях больших парусников государственных и учебных заведений России, участвующих в морских походах, регатах, фестивалях по всему миру, утверждают внимание эстонские разведчики.

По их данным, эти походы сопровождаются встречами с местными русскими общинами, пропагандистской деятельностью, миссионерской работой Русской православной церкви. Так, частым гостем на Таллинских морских днях является базирующихся в Санкт-Петербурге учебный парусник "Мир", на борту которого располагается стационарный Морской русский центр фонда "Русский мир",

"Необходимо внимательно относиться к гражданским судам под флагом России и соблюдению ими режима пребывания в территориальных водах и портах иностранных государств", - отмечает департамент внешней разведки.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, СУДА, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]