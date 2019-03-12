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Регион 12.03.2019 20:28

Россия вновь намерена добиваться места в Совете ООН по правам человека

Россия подаст заявку на членство в Совете по правам человека (СПЧ) ООН на 2021-2023 гг. заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Мы действительно будем подавать такую заявку. В настоящее время мы не являемся членами Совета по правам человека, но продолжаем активно работать в этом органе, продвигая наши инициативы", - сказал Г.Гатилов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"С получением статуса полноправного члена этого органа у нас появятся дополнительные возможности", - отметил он.

В 2016 году Россию не переизбрали СПЧ ООН: по результатам голосования на Генассамблее ООН Россия получила 112 голосов, уступив другому претенденту - Хорватии, получившей 114 голосов.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, СПЧ, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]