Россия вновь намерена добиваться места в Совете ООН по правам человека

Россия подаст заявку на членство в Совете по правам человека (СПЧ) ООН на 2021-2023 гг. заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Мы действительно будем подавать такую заявку. В настоящее время мы не являемся членами Совета по правам человека, но продолжаем активно работать в этом органе, продвигая наши инициативы", - сказал Г.Гатилов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"С получением статуса полноправного члена этого органа у нас появятся дополнительные возможности", - отметил он.

В 2016 году Россию не переизбрали СПЧ ООН: по результатам голосования на Генассамблее ООН Россия получила 112 голосов, уступив другому претенденту - Хорватии, получившей 114 голосов.