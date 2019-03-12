Россия вновь намерена добиваться места в Совете ООН по правам человека

Россия подаст заявку на членство в Совете по правам человека (СПЧ) ООН на 2021-2023 гг. заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Мы действительно будем подавать такую заявку. В настоящее время мы не являемся членами Совета по правам человека, но продолжаем активно работать в этом органе, продвигая наши инициативы", - сказал Г.Гатилов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
"С получением статуса полноправного члена этого органа у нас появятся дополнительные возможности", - отметил он.
В 2016 году Россию не переизбрали СПЧ ООН: по результатам голосования на Генассамблее ООН Россия получила 112 голосов, уступив другому претенденту - Хорватии, получившей 114 голосов.
МИД Азербайджана призывает премьера Армении принять действенные шаги для Карабахского урегулирования
Президент Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между Минюстом Азербайджана и Саудовской Аравии
I вице-президент Азербайджана пригласила первую леди Франции с визитом в страну
Shell собирается к началу 2030-х гг. стать крупнейшим поставщиком электроэнергии в мире
Мексика отложила строительство спорного НПЗ, правительство вложит $2,5 млрд в добычу Pemex
Грузия подписала улучшенное соглашение с "Газпром экспортом" о транзите российского газа в Армению
Ряд кинотеатров, участвовавших в бойкоте, все же покажут мультфильм про Гурвинека
Греция в 2018 году приняла миллион туристов из РФ и ждет дальнейшего роста турпотока
Более миллиона российских туристов посетили Италию в 2018 году
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Nar удостоился награды «Мобильный оператор года»
В Баку отмечают 85-летие первого космонавта Юрия Гагарина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»