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Культура 12.03.2019 20:32

В Минкультуры РФ назвали кризис с "Гурвинеком" классическим провалом

Конфликт вокруг релизов мультфильмов про "Гурвинека" и "Королевского Корги" является доказательством активного развития отрасли, считают в Минкультуры.

"Подобного рода кризисы для нас - лишнее доказательство того, что отрасль активно развивается. В кинотеатрах началась настоящая давка. Продюсеры, прокатчики, сети - все бьются за российского зрителя. Мы в свою очередь к сложностям готовы и не боимся. И проблемы эти будем решать", - заявила директор Департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова журналистам во вторник.

Она заметила важность того, чтобы "продюсерских компетенций хватало на то, чтобы попросить у министерства адекватную поддержку".

По словам О.Любимовой, кинотеатры устроили "Гурвинеку" темную.

"И это стало не частью продуманной рекламной кампании этого релиза, не изощренным пиаром, а настоящим, классическим провалом", - заявила директор департамента.

По словам О.Любимовой, в течение месяца в ведомстве просили продюсеров, дистрибьюторов, киносети найти компромиссное решение.

"В результате, то, что произошло с "Гурвинеком" в эти выходные - стало настоящем событием для взрослых. Компромисс найден не был. Это не первый случай, когда вокруг той или иной даты устаивается настоящая свалка", - заметила она.

По ее словам, прокат "Гурвинека" - это "пример того, как делать не нужно".

"Ряд последовательных и грубейших ошибок, на которые неоднократно указывали все. (...) Сама идея встать на даты, где уже есть два крупных фанатских, ожидаемых западных релиза - уже вызывает массу вопросов", - заключила О.Любимова.

"КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ" ПРОТИВ "ГУРВИНЕКА"

Ранее сообщалось о письме, направленном из Минкультуры в кинокомпанию "Вольга", датированное 28 февраля. В документе ведомство уведомляло компанию о решении вернуть представленные документы на анимационный фильм "Королевский корги", компания должна была заново подать документы, с новой планируемой датой начала показа фильма. В ведомстве назвали возможные ближайшие даты начала показа 21 марта или 4 апреля.

После этого Ассоциация владельцев кинотеатров направила в Минкультуры письмо, в котором заявила о намерении не показывать отечественный мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра" в случае невыдачи прокатного удостоверения зарубежной картине "Королевский корги".

После этого в Минкультуры сообщили, что прокатчики двух картин не договорились по поводу одновременного выхода указанных фильмов 7 марта.

Поскольку договоренности не были достигнуты, ведомство "проинформировало компанию "Вольга" о возможных ближайших датах начала показа ленты "Королевский корги".

Затем министр культуры Владимир Мединский призвал прокатчиков картин сесть за стол переговоров.

11 марта прокатчик "Королевского корни" подал документы в Минкультуры для получения прокатного удостоверения, их рассмотрят в течении 10 рабочих дней.

Ранее "Вольга" уже сталкивалась с переносом релизов своих проектов. В феврале прошлого года в компании сообщали "Интерфаксу", что Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз американо-британской картины "Приключения Паддингтона 2" почти на две недели в связи с тем, что он совпадал с выходом в прокат "иного фильма".

Это решение вызвало негативную реакцию киносообщества. В частности, Ассоциация владельцев кинотеатров тогда сочла решение Минкультуры о переносе картины грубым вмешательством в деятельность кинотеатров.

Помимо этого, даты релизов картин и других прокатчиков претерпевали изменения - в частности, таких, как "Форсаж 8", "Мстители: Война бесконечности".

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Тэги: РОССИЯ, МИНКУЛЬТУРЫ, "ГУРВИНЕК", ОЦЕНКА


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