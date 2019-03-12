Первым замсекретаря СНБО Украины назначен Сергей Кривонос, снявшийся с президентских выборов в пользу Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назначил первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса, занимаювшего до этого должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
С.Кривонос также возглавит межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.
Встреча П.Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова с С.Кривоносом транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.
Ранее во вторник П.Порошенко во вторник анонсировал кадровое назначение в СНБО и подчеркнул, что получивший новое назначение человек, одновременно будет возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству.
"Появится человек, который будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения Вооруженных сил и других военных формирований и вопросами нашего сотрудничества с НАТО", - сказал П.Порошенко, выступая на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости".
С.Кривонос родился 26 июля 1970 года в Кременчуге Полтавской области. С ноября 2014 года возглавлял Управление специальных операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с 5 января 2016 года - первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ.
С.Кривонос выдвигался кандидатом в президенты Украины в 2019 году, но 6 марта снял свою кандидатуру, поддержав кандидатуру Петра Порошенко.
Как сообщалось, П.Порошенко 4 марта уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.
Ранее телепроект "Наши гроши" (Bigus.info) со ссылкой на предоставленные журналистам неназванным анонимным источником данные электронной переписки, обнародовал информацию о коррупционной схеме по закупке бронетанковыми заводами госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения в 2015-2017 гг. контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки". В одной из последующих серий программы речь шла о том, что схемы закупки комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома" включали в себя "откаты" для нынешнего руководителя госконцерна Павла Букина и первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) О.Гладковского.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 7 марта провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства О.Гладковского и его сына Игоря.
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