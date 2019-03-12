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Транспорт и связь 12.03.2019 16:40

AZAL и Boeing договорились оперативно устранять проблемы в самолетах Boeing 737 MAX-8 в случае их возникновения

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), который получит 10 самолетов Boeing 737 MAX-8, находится в тесном контакте с корпорацией Boeing для устранения возможных недостатков в этих самолетах, заявил президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Анализ двух авиакатастроф Boeing 737 MAX-8 показал много схожего – оба самолета упали через несколько минут после взлета. Первоначальная версия происшествий возможная проблема в программном обеспечении лайнеров», - сказал Д.Аскеров, слова которого приводит пресс-служба авиакомпании.

По его словам, согласно подписанному соглашению между авиакомпанией AZAL и корпорацией «Boeing», начиная с конца 2019 года, в Азербайджан в течение трех лет будут поставлены в общей сложности 10 самолетов Boeing 737 MAX-8.

«Мы тесно взаимодействуем с американскими специалистами из Boeing по этому вопросу. В случае обнаружения каких-либо недочетов в программном обеспечении нового самолета, они будут полностью устранены в момент их поставок в нашу страну. Этот вопрос будет находиться под нашим постоянным контролем», - сказал Д.Аскеров.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта 2019 года в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Ряд авиакомпаний объявило о временной приостановке использования Boeing 737 MAX-8 до выяснения результатов расследования происшествия.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZAL, BOEING, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]