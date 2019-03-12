AZAL и Boeing договорились оперативно устранять проблемы в самолетах Boeing 737 MAX-8 в случае их возникновения

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), который получит 10 самолетов Boeing 737 MAX-8, находится в тесном контакте с корпорацией Boeing для устранения возможных недостатков в этих самолетах, заявил президент AZAL Джахангир Аскеров.
«Анализ двух авиакатастроф Boeing 737 MAX-8 показал много схожего – оба самолета упали через несколько минут после взлета. Первоначальная версия происшествий возможная проблема в программном обеспечении лайнеров», - сказал Д.Аскеров, слова которого приводит пресс-служба авиакомпании.
По его словам, согласно подписанному соглашению между авиакомпанией AZAL и корпорацией «Boeing», начиная с конца 2019 года, в Азербайджан в течение трех лет будут поставлены в общей сложности 10 самолетов Boeing 737 MAX-8.
«Мы тесно взаимодействуем с американскими специалистами из Boeing по этому вопросу. В случае обнаружения каких-либо недочетов в программном обеспечении нового самолета, они будут полностью устранены в момент их поставок в нашу страну. Этот вопрос будет находиться под нашим постоянным контролем», - сказал Д.Аскеров.
Как сообщалось, самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта 2019 года в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.
Ряд авиакомпаний объявило о временной приостановке использования Boeing 737 MAX-8 до выяснения результатов расследования происшествия.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»