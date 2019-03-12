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Дальнее зарубежье 12.03.2019 17:47

Вашингтон настроен сотрудничать с Москвой для развития межпарламентского диалога - посол США в РФ

Посол США в РФ Джон Хантсман на встрече с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко подтвердил желание Вашингтона сотрудничать с Москвой в целях содействия межпарламентскому диалогу, сообщили во вторник в американской дипмиссии.

"Посол Джон Хантсман встретился сегодня с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Опираясь на конструктивную встречу парламентариев США и России, которая состоялась в прошлом году, посол Хантсман подтвердил желание правительства США сотрудничать с Россией в целях содействия межпарламентскому диалогу и обсудил как возможности, так и препятствия, стоящие на пути улучшения двусторонних отношений", - говорится в сообщении посольства США в Москве, поступившем в "Интерфакс".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ПАРЛАМЕНТАРИИ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]