Вашингтон настроен сотрудничать с Москвой для развития межпарламентского диалога - посол США в РФ

Посол США в РФ Джон Хантсман на встрече с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко подтвердил желание Вашингтона сотрудничать с Москвой в целях содействия межпарламентскому диалогу, сообщили во вторник в американской дипмиссии.

"Посол Джон Хантсман встретился сегодня с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Опираясь на конструктивную встречу парламентариев США и России, которая состоялась в прошлом году, посол Хантсман подтвердил желание правительства США сотрудничать с Россией в целях содействия межпарламентскому диалогу и обсудил как возможности, так и препятствия, стоящие на пути улучшения двусторонних отношений", - говорится в сообщении посольства США в Москве, поступившем в "Интерфакс".