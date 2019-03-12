Каракас требует, чтобы остающиеся в Венесуэле американские дипломаты покинули страну в 72 часа

Венесуэльские власти во вторник заявили остающимся в стране американским дипломатам о необходимости покинуть страну в 72 часа.
"Боливарианская республика Венесуэла информирует о завершении переговоров между правительством США и боливарианским правительством Венесуэлы о возможном учреждении миссий интересов после разрыва дипломатических отношений... Венесуэла обращается к американскому правительству с требованием о выводе с национальной территории остающегося персонала бывшего американского посольства в Каракасе в течение 72 часов, отсчет которых начался с нуля часов (07:00 мск) 12 марта 2019 года", - говорится в сообщении, распространенном венесуэльским правительством.
В документе отмечается, что "нахождение этого персонала на венесуэльской территории представляет риск для мира, целостности и стабильности в стране.
"Правительство Венесуэлы в то же время информирует о наличии воли к возобновлению переговоров по учреждению миссий интересов, которые должны проходить под эгидой соответствующих представительств при ООН", - подчеркивается в коммюнике.
В конце января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и велел американским дипломатам покинуть Венесуэлу. В Каракасе остался небольшой контингент, задачей которого было ведение переговоров об учреждении миссий интересов. Эти переговоры не увенчались успехом.
Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что все остающиеся в в Венесуэле американские дипломаты будут выведены из страны.
I вице-президент Азербайджана пригласила первую леди Франции с визитом в страну
Глава Генштаба Азербайджана и премьер Болгарии обсудили проведение совместных военных учений
Лукашенко требует от официальных СМИ Белоруссии системной борьбы с "фейк ньюс"
Требования США к Роснефти по Венесуэле никак не сочетаются с международным правом - Лавров
Британский авиарегулятор запретил эксплуатацию Boeing-737 Max 8, вскоре ожидается запрет ЕС
Британия временно закрывает свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX
Президент Алиев назначил членов НСТР
Каждое третье преступление в РФ на совести пьяных - Генпрокуратура
СКР расследует дело ОПГ, отбиравшей квартиры пожилых петербуржцев
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление материально-технической базы лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Nar удостоился награды «Мобильный оператор года»
В Баку отмечают 85-летие первого космонавта Юрия Гагарина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»