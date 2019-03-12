Каракас требует, чтобы остающиеся в Венесуэле американские дипломаты покинули страну в 72 часа

Венесуэльские власти во вторник заявили остающимся в стране американским дипломатам о необходимости покинуть страну в 72 часа.

"Боливарианская республика Венесуэла информирует о завершении переговоров между правительством США и боливарианским правительством Венесуэлы о возможном учреждении миссий интересов после разрыва дипломатических отношений... Венесуэла обращается к американскому правительству с требованием о выводе с национальной территории остающегося персонала бывшего американского посольства в Каракасе в течение 72 часов, отсчет которых начался с нуля часов (07:00 мск) 12 марта 2019 года", - говорится в сообщении, распространенном венесуэльским правительством.

В документе отмечается, что "нахождение этого персонала на венесуэльской территории представляет риск для мира, целостности и стабильности в стране.

"Правительство Венесуэлы в то же время информирует о наличии воли к возобновлению переговоров по учреждению миссий интересов, которые должны проходить под эгидой соответствующих представительств при ООН", - подчеркивается в коммюнике.

В конце января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и велел американским дипломатам покинуть Венесуэлу. В Каракасе остался небольшой контингент, задачей которого было ведение переговоров об учреждении миссий интересов. Эти переговоры не увенчались успехом.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что все остающиеся в в Венесуэле американские дипломаты будут выведены из страны.