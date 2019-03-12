В столичном "Экспоцентре" во вторник открылась 26-я Московская международная выставка путешествия и туризм (MITT), крупнейшая в России встреча компаний и специалистов, представляющих услуги в сфере туризма, с турагентствами и туристами.

В выставке 2019 года принимают участие более 1800 компаний из 54 стран мира. Свои предложения по отдыху представили 52 региона России, среди них впервые - Калмыкия, Мордовия, Курская, Астраханская и Тюменская области, Ханты-Мансийский АО.

Самые большие экспозиции в этом году на выставке у Греции, Италии и Израиля. Впервые на MITT представлены Катар, Ливан, Никарагуа, Камбоджа, Танзания, Монголия и Индонезия. Страной-партнером в этом году стал Бахрейн, островное государство в Персидском заливе.

"Россия - открытая страна. Мы рады видеть тех, кто хочет пригласить нас на отдых, и счастливы, когда к нам приезжают гости и друзья. Россия в этом году сосредотачивается на въездном туризме. Мы готовы предоставить гостям спортивный, лечебный туризм и уникальные курорты, богатые минеральными водами. Мы готовы предоставить деловой туризм. Самое большое наше богатство - культурный туризм, который традиционно развивается", - заявила на церемонии открытия первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

Член Совета Федерации Игорь Фомин в своем выступлении подчеркнул, что MITT - выставка с самым большим международным представительством в России.

"Позвольте приветствовать всех участников и гостей и поблагодарить организаторов. Четверть века я имею честь участвовать в открытии MITT. За это время многое изменилось и на мировом рынке, и в России. В этом нетрудно убедиться, просто выйдя из зала и увидев Москва-сити, почувствовав новую атмосферу столицы, которая стала новым географическим открытием на туристской карте мира в прошлом году во время Чемпионата мира по футболу. Неизменно только то, что каждый год здесь проходит одна из крупнейших выставок в мире, где чувствуется биение индустрии бизнеса и гостеприимства, и где принимаются важные решения", - сказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

Заместитель председателя комитета по туризму Москвы Татьяна Шершавицкая подчеркнула, что MITT за 26 лет проведения стала витриной возможностей мировой туристской индустрии, местом, где встречаются единомышленники и формируется сообщество профессионалов. "Турпоток в Москву в 2018 году составил 23 млн человек, 56 млн экскурсантов приехали в Москву. Все это стало возможным благодаря тому, что Москва изменилась - стала интересным, современным, комфортным, безопасным городом", - подчеркнула она.

Выставка пройдет с 12 по 14 марта, она занимает шесть павильонов и залов общей площадью 40 тыс. кв. метров.

Генеральный директор компании-организатора ITE по России Дмитрий Завгородний рассказал, что в следующем году после 26 лет в "Экспоцентре" MITT впервые переедет в выставочный комплекс "Крокус Экспо", расположенный у Московской кольцевой автодороги на западе столицы.