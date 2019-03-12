Rothschild & Cie Banque поддержит реструктуризацию банковского сектора Азербайджана

Банк «Rothschild & Cie» окажет консультативные услуги Центральному банку Азербайджана, сообщает ЦБА.
Как сообщалось ранее, ЦБА и Rothschild & Cie в понедельник в Париже подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.
«Соглашение подразумевает сотрудничество по трем стратегическим направлениям», - отмечается в сообщении Центробанка.
В рамках первого направления будет проведен анализ текущей ситуации на банковском рынке Азербайджана и основных факторов, влияющих на него, оценка бизнес-модели ведущих банков, после чего будут подготовлены рекомендации и предложения для усиления финансовой устойчивости банковского сектора и завершения реструктуризация.
На следующем этапе будет проведена оценка межбанковского, долгового и капитального рынков, участников рынка, процедур и инфраструктуры, продуктов, а также оценка возможностей участия банков на международных долговых и капитальных рынках.
«В рамках третьего направления будут рассмотрены существующие финансовые инструменты и рынки, перспективы их развития, роль финансовых институтов, а также возможности сотрудничества с международными клиринговыми и депозитарными организациями», - подчеркивается в сообщении.
Rothschild & Cie Banque - французское подразделение Rothschild’s Group.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»