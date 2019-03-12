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Финансы 12.03.2019 17:10

Rothschild & Cie Banque поддержит реструктуризацию банковского сектора Азербайджана

Банк «Rothschild & Cie» окажет консультативные услуги Центральному банку Азербайджана, сообщает ЦБА.

Как сообщалось ранее, ЦБА и Rothschild & Cie в понедельник в Париже подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

«Соглашение подразумевает сотрудничество по трем стратегическим направлениям», - отмечается в сообщении Центробанка.

В рамках первого направления будет проведен анализ текущей ситуации на банковском рынке Азербайджана и основных факторов, влияющих на него, оценка бизнес-модели ведущих банков, после чего будут подготовлены рекомендации и предложения для усиления финансовой устойчивости банковского сектора и завершения реструктуризация.

На следующем этапе будет проведена оценка межбанковского, долгового и капитального рынков, участников рынка, процедур и инфраструктуры, продуктов, а также оценка возможностей участия банков на международных долговых и капитальных рынках.

«В рамках третьего направления будут рассмотрены существующие финансовые инструменты и рынки, перспективы их развития, роль финансовых институтов, а также возможности сотрудничества с международными клиринговыми и депозитарными организациями», - подчеркивается в сообщении.

Rothschild & Cie Banque - французское подразделение Rothschild’s Group.

А.Мамедов

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Тэги: ЦБ, РОТШИЛЬД, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]