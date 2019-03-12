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Дальнее зарубежье 12.03.2019 18:21

Меркель не исключила переноса сроков Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник допустила возможность переноса сроков Brexit.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Берлине, она предложила подождать и не принимать поспешных решений.

"Мы подождем голосования и тогда будем принимать решение", - сказала А.Меркель.

По словам канцлера Германии, страны ЕС сделали дополнительные предложения Великобритании, потому что хотят "хорошего сосуществования и упорядоченного выхода Великобритании" из Евросоюза.

"Теперь задача британского парламента - принять решения и мы будем внимательно следить за тем, что произойдет в Великобритании сегодня, завтра и послезавтра", - сказала она.

Brexit намечен на 29 марта. Тем временем во вторник 12 марта в парламенте Великобритании пройдет очередное голосование по предложенному правительством плану о выходе из Евросоюза, при этом ожидается, что парламентарии в очередной раз заблокируют сделку с Брюсселем.

Премьер-министр Тереза Мэй ранее обещала, что если парламент отвергнет сделку, то 13 марта пройдет голосование о том, согласны ли депутаты на выход из ЕС без соглашения. 14 марта пройдет голосование по переносу сроков Brexit.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, BREXIT, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]