Меркель не исключила переноса сроков Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник допустила возможность переноса сроков Brexit.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Берлине, она предложила подождать и не принимать поспешных решений.
"Мы подождем голосования и тогда будем принимать решение", - сказала А.Меркель.
По словам канцлера Германии, страны ЕС сделали дополнительные предложения Великобритании, потому что хотят "хорошего сосуществования и упорядоченного выхода Великобритании" из Евросоюза.
"Теперь задача британского парламента - принять решения и мы будем внимательно следить за тем, что произойдет в Великобритании сегодня, завтра и послезавтра", - сказала она.
Brexit намечен на 29 марта. Тем временем во вторник 12 марта в парламенте Великобритании пройдет очередное голосование по предложенному правительством плану о выходе из Евросоюза, при этом ожидается, что парламентарии в очередной раз заблокируют сделку с Брюсселем.
Премьер-министр Тереза Мэй ранее обещала, что если парламент отвергнет сделку, то 13 марта пройдет голосование о том, согласны ли депутаты на выход из ЕС без соглашения. 14 марта пройдет голосование по переносу сроков Brexit.
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