Осужденных в украинских тюрьмах за год стало на 6% меньше, продукции произвели на 19% больше - Минюст

Численность осужденных и заключенных, содержавшихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИСУ), на начало этого года уменьшилось по сравнению с 2018 г. на 3,5% - до 55,078 тыс. человек, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве юстиции.

В ведомстве уточнили, что в учреждениях исполнения наказаний численность осужденных уменьшилась на 6% - до 35,568 тыс. человек, тогда как число содержавшихся в СИЗО увеличилось на 1,2% - до 19,51 тыс.

В Минюсте отметили, что в 2018 году предприятия ГУИСУ реализовали продукцию и услуги на сумму 754,9 млн гривен, что на 18,8% превысило показатель 2018 года, а также перечислили в госбюджет 152,2 млн грн.

В министерстве указали, что в минувшем году предприятия ГУИСИ активно участвовали в государственных закупках для нужд Вооруженных сил Украины, изготовив для них продукции на 85,4 млн грн. В настоящее время ведутся переговоры со структурными подразделениями ВСУ о закупке в 2019 году изготовленных осужденными колючей защитной армированной ленты "Егоза", колючей проволоки, малозаметного препятствия "Путанка", армейских кроватей, тумбочек, рабочей одежды, добавили в ведомстве.

Помимо этого учреждения исполнения наказаний получили на свои счета в минувшем году 34,8 млн грн доходов от использования труда осужденных и 73,1 млн грн их заработной платы.

Осенью 2017 была одобрена концепция реформирования пенитенциарной системы Украины. Тогда отмечалось, что численность лиц, отбывавших наказание в учреждениях исполнения наказаний, уменьшилась с 2015 года в 1,4 раза - до 41,8 тыс. человек, и более половины мест в таких учреждениях пустовало, тогда как численность лиц в СИЗО, наоборот, увеличилась в 1,2 раза - до 18,8 тыс.