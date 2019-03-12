МБА и Газпромбанк планируют реализацию совместных проектов в Азербайджане

ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) может принять участие в проектах, которые АО «Газпромбанк» (ГПБ) планирует реализовать в Азербайджане.

Председатель правления МБА Аббас Ибрагимов и заместитель председателя правления Газпромбанка Фамил Садыгов во вторник в Баку обсудили перспективы сотрудничества , сообщает пресс-служба МБА.

«В ходе встречи основное внимание было уделено возможностям участия МБА в ряде проектов, которые Газпромбанк намерен реализовать в Азербайджане. Кроме этого, были обсуждены вопросы расширения партнерских отношений и реализации совместных бизнес-проектов с дочерней структурой МБА в России Банком «МБА-Москва». Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес», - отмечается в сообщении.

В Баку во вторник прошел первый бизнес-семинар, посвященный рассмотрению эффективных механизмов проектного и структурного финансирования и государственно-частного партнерства (ГЧП) в контексте развития инфраструктуры Азербайджана, организованный Газпромбанком.

Ф.Садыгов сообщил, что ГПБ изучает возможность участия в финансировании в Азербайджане проектов в сфере АПК и инфраструктуры. ГПБ также заинтересован в участии в проекте строительства нового газоперерабатывающего и полимерного комплекса (GPC) в Гарадагском районе Баку.

"Газпромбанк" до сих пор реализовал в Азербайджане проект совместно с компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР ) по строительству заводов SOCAR Polymer, а также выделил кредит ($260 млн - ИФ) на модернизацию предприятий Производственного объединения "Азерхимия".

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

Б.Рустамбеков