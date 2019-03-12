МБА и Газпромбанк планируют реализацию совместных проектов в Азербайджане

ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) может принять участие в проектах, которые АО «Газпромбанк» (ГПБ) планирует реализовать в Азербайджане.
Председатель правления МБА Аббас Ибрагимов и заместитель председателя правления Газпромбанка Фамил Садыгов во вторник в Баку обсудили перспективы сотрудничества , сообщает пресс-служба МБА.
«В ходе встречи основное внимание было уделено возможностям участия МБА в ряде проектов, которые Газпромбанк намерен реализовать в Азербайджане. Кроме этого, были обсуждены вопросы расширения партнерских отношений и реализации совместных бизнес-проектов с дочерней структурой МБА в России Банком «МБА-Москва». Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес», - отмечается в сообщении.
В Баку во вторник прошел первый бизнес-семинар, посвященный рассмотрению эффективных механизмов проектного и структурного финансирования и государственно-частного партнерства (ГЧП) в контексте развития инфраструктуры Азербайджана, организованный Газпромбанком.
Ф.Садыгов сообщил, что ГПБ изучает возможность участия в финансировании в Азербайджане проектов в сфере АПК и инфраструктуры. ГПБ также заинтересован в участии в проекте строительства нового газоперерабатывающего и полимерного комплекса (GPC) в Гарадагском районе Баку.
"Газпромбанк" до сих пор реализовал в Азербайджане проект совместно с компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР ) по строительству заводов SOCAR Polymer, а также выделил кредит ($260 млн - ИФ) на модернизацию предприятий Производственного объединения "Азерхимия".
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.
Б.Рустамбеков
I вице-президент Азербайджана пригласила первую леди Франции с визитом в страну
Глава Генштаба Азербайджана и премьер Болгарии обсудили проведение совместных военных учений
Лукашенко требует от официальных СМИ Белоруссии системной борьбы с "фейк ньюс"
Президент Алиев назначил членов НСТР
Каждое третье преступление в РФ на совести пьяных - Генпрокуратура
СКР расследует дело ОПГ, отбиравшей квартиры пожилых петербуржцев
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление материально-технической базы лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
ВМФ России получит атомные подводные ракетоносцы "Князь Владимир" и "Казань" в 2019 году - Шойгу
Меркель не исключила переноса сроков Brexit
Профильный комитет рекомендует Совету Федерации одобрить закон о наказании за "фейк ньюс"
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Nar удостоился награды «Мобильный оператор года»
В Баку отмечают 85-летие первого космонавта Юрия Гагарина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»