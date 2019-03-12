Более миллиона российских туристов посетили Италию в 2018 году, это на 4,5% больше по сравнению с 2017 годом, сообщил журналистам посол Италии в России Паскуале Террачано.
"Италия - очень популярное направление среди российских туристов. Среди европейских стран она занимает первое место по посещаемости среди россиян и третье в мире, уступив лишь Турции и Таиланду. В сравнении с 2017 годом количество российских туристов выросло в прошлом году на 4,5%, составив более миллиона россиян", - рассказал он на международной туристической выставке MITT в Москве.
Он отметил, что большинство российских туристов в Италии предпочитают останавливаться в гостиницах 4* и 5*.
Также П.Террачано сообщил, что в этом году Италия впервые представлена на MITT десятью регионами, раньше на выставке их было меньше. "Стенды наших регионов работают как единый механизм, чтобы у потенциальных туристов не осталось вопросов, и им было из чего выбрать", - добавил посол.
26-я московская международная туристическая выставка MITT открылась во вторник в столичном выставочном комплексе "Экспоцентр". В этом году в ней принимаю участие более 1,8 тысяч компаний из 54 стран мира.
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