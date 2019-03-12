Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9128 RUR   0.0258 GBR   2.2449 TRY   0.3127

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.79 0.72 Brent 66.58 0.84

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 12.03.2019 21:16

Более миллиона российских туристов посетили Италию в 2018 году

Более миллиона российских туристов посетили Италию в 2018 году, это на 4,5% больше по сравнению с 2017 годом, сообщил журналистам посол Италии в России Паскуале Террачано.

"Италия - очень популярное направление среди российских туристов. Среди европейских стран она занимает первое место по посещаемости среди россиян и третье в мире, уступив лишь Турции и Таиланду. В сравнении с 2017 годом количество российских туристов выросло в прошлом году на 4,5%, составив более миллиона россиян", - рассказал он на международной туристической выставке MITT в Москве.

Он отметил, что большинство российских туристов в Италии предпочитают останавливаться в гостиницах 4* и 5*.

Также П.Террачано сообщил, что в этом году Италия впервые представлена на MITT десятью регионами, раньше на выставке их было меньше. "Стенды наших регионов работают как единый механизм, чтобы у потенциальных туристов не осталось вопросов, и им было из чего выбрать", - добавил посол.

26-я московская международная туристическая выставка MITT открылась во вторник в столичном выставочном комплексе "Экспоцентр". В этом году в ней принимаю участие более 1,8 тысяч компаний из 54 стран мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ТУРИСТЫ


Похожие новости


Москва прорабатывает возможность участия итальянских компаний в строительстве инфраструктуры для "южного маршрута" поставок газа - Лавров Лавров посетит Италию и Португалию на следующей неделе - МИД РФ Премьер Италии надеется в скором времени принять Путина в Риме Путин и Конте встретятся с представителями итальянского бизнеса - Песков Итальянский премьер Конте вновь высказался за возвращение к формату G8 с участием России Премьер Конте считает европейские санкции против России невыгодными для Италии

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]