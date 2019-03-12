Через 30 лет табак может быть поэтапно выведен в России из легального оборота

Министерство здравоохранения России внесло на рассмотрение правительства РФ антитабачную концепцию, согласно которой планируется снизить потребление табака до 5% за 30 лет.
"Концепция осуществления государственной политики в области противодействия табаку внесена на рассмотрение в правительство РФ. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Проект концепции ранее был согласован с Минкультуры, Минпросвещения, Минспорта, Федеральной налоговой службой и Росстатом, отмечают в министерстве.
Согласно документу, уровень потребления табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого рассматривается возможность поэтапного выведения его из легального оборота.
"Целевые ориентиры - ежегодное снижение потребления табака на 0,5 процентных пунктов, предотвращение появления новых видов табачной продукции и распространения электронных сигарет, некурительных табачных изделий, пропаганда отказа от табака", - говорится в сообщении.
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