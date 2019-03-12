Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9128 RUR   0.0258 GBR   2.2449 TRY   0.3127

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.79 0.72 Brent 66.58 0.84

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 12.03.2019 17:28

I вице-президент Азербайджана пригласила первую леди Франции с визитом в страну

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник в Париже встретилась с первой леди Франции Бриджит Макрон.

«М.Алиева пригласила Б.Макрон совершить визит в Азербайджан. Первая леди Франции приняла приглашение М.Алиевой», - сообщают азербайджанские официальные СМИ.

Собеседницы обсудили вопросы семьи и женщин, гендерного равенства, образования и защиты окружающей среды, а также выразили удовлетворение деятельностью Французского лицея в Баку.

М.Алиева во вторник также провела встречу с председателем Сената Франции Жерарем Ларше, на которой глава французского законодательного органа отметил заинтересованность Парижа в развитии сотрудничества Азербайджан-ЕС. «Ж.Ларше также отметил, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта»,- отмечается в сообщении.

М.Алиева, в свою очередь, отметила важность скорейшего мирного урегулирования конфликта путем переговоров на основе норм и принципов международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«М.Алиева подчеркнула, что конфликт является серьезной угрозой развитию и безопасности всего региона», - отмечается в информации.

Первый вице-президент также подчеркнула высокий уровень отношений между Францией и Азербайджаном, отметила наличие большого потенциала сотрудничества. «Она призвала французские компании к более активной деятельности в Азербайджане с целью развития азербайджано-французского экономического сотрудничества»,- говорится в информации.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Первый вице-президент Азербайджана провела ряд встреч в Париже

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]