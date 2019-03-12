I вице-президент Азербайджана пригласила первую леди Франции с визитом в страну

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник в Париже встретилась с первой леди Франции Бриджит Макрон.
«М.Алиева пригласила Б.Макрон совершить визит в Азербайджан. Первая леди Франции приняла приглашение М.Алиевой», - сообщают азербайджанские официальные СМИ.
Собеседницы обсудили вопросы семьи и женщин, гендерного равенства, образования и защиты окружающей среды, а также выразили удовлетворение деятельностью Французского лицея в Баку.
М.Алиева во вторник также провела встречу с председателем Сената Франции Жерарем Ларше, на которой глава французского законодательного органа отметил заинтересованность Парижа в развитии сотрудничества Азербайджан-ЕС. «Ж.Ларше также отметил, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта»,- отмечается в сообщении.
М.Алиева, в свою очередь, отметила важность скорейшего мирного урегулирования конфликта путем переговоров на основе норм и принципов международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана.
«М.Алиева подчеркнула, что конфликт является серьезной угрозой развитию и безопасности всего региона», - отмечается в информации.
Первый вице-президент также подчеркнула высокий уровень отношений между Францией и Азербайджаном, отметила наличие большого потенциала сотрудничества. «Она призвала французские компании к более активной деятельности в Азербайджане с целью развития азербайджано-французского экономического сотрудничества»,- говорится в информации.
Ф.Исазаде
Требования США к Роснефти по Венесуэле никак не сочетаются с международным правом - Лавров
Британский авиарегулятор запретил эксплуатацию Boeing-737 Max 8, вскоре ожидается запрет ЕС
Британия временно закрывает свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX
Президент Алиев назначил членов НСТР
Каждое третье преступление в РФ на совести пьяных - Генпрокуратура
СКР расследует дело ОПГ, отбиравшей квартиры пожилых петербуржцев
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление материально-технической базы лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
ВМФ России получит атомные подводные ракетоносцы "Князь Владимир" и "Казань" в 2019 году - Шойгу
Меркель не исключила переноса сроков Brexit
Профильный комитет рекомендует Совету Федерации одобрить закон о наказании за "фейк ньюс"
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Nar удостоился награды «Мобильный оператор года»
В Баку отмечают 85-летие первого космонавта Юрия Гагарина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»