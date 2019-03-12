I вице-президент Азербайджана пригласила первую леди Франции с визитом в страну

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник в Париже встретилась с первой леди Франции Бриджит Макрон.

«М.Алиева пригласила Б.Макрон совершить визит в Азербайджан. Первая леди Франции приняла приглашение М.Алиевой», - сообщают азербайджанские официальные СМИ.

Собеседницы обсудили вопросы семьи и женщин, гендерного равенства, образования и защиты окружающей среды, а также выразили удовлетворение деятельностью Французского лицея в Баку.

М.Алиева во вторник также провела встречу с председателем Сената Франции Жерарем Ларше, на которой глава французского законодательного органа отметил заинтересованность Парижа в развитии сотрудничества Азербайджан-ЕС. «Ж.Ларше также отметил, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта»,- отмечается в сообщении.

М.Алиева, в свою очередь, отметила важность скорейшего мирного урегулирования конфликта путем переговоров на основе норм и принципов международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«М.Алиева подчеркнула, что конфликт является серьезной угрозой развитию и безопасности всего региона», - отмечается в информации.

Первый вице-президент также подчеркнула высокий уровень отношений между Францией и Азербайджаном, отметила наличие большого потенциала сотрудничества. «Она призвала французские компании к более активной деятельности в Азербайджане с целью развития азербайджано-французского экономического сотрудничества»,- говорится в информации.

Ф.Исазаде