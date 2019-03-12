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Туризм 12.03.2019 21:40

Греция в 2018 году приняла миллион туристов из РФ и ждет дальнейшего роста турпотока

Греция в 2018 году приняла миллион туристов из России, а бронирования туров в страну на лето 2019 года выросли на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила на пресс-конференции в рамках туристической выставки MITT министр туризма Елена Кундура.

"Россия для нас очень важный рынок, и это подтверждает наше участие в выставке, у нас снова здесь стенд. Наши страны связывают отношения дружбы и сотрудничества. Я бы хотела поблагодарить Аллу Манилову (замминистра культуры РФ - ИФ) за инициативу провести в 2017 году перекрестный год России и Греции, который принес замечательные результаты. Мы организовали более 30 мероприятий в обеих странах, и они были посвящены истории, культуре и природным красотам стран", - сказала она.

По словам министра, перекрестный год открыл новую эпоху в сотрудничестве двух стран, когда были заключены новые договоры между регионами России и Греции, созданы новые продукты для россиян в сфере паломнического и оздоровительного туризма.

"Очень важно, что российские туристы предпочитают Грецию, она входит в топ-стран при выборе мест отдыха. И они часто нам говорят, что чувствуют себя в Греции как дома. В 2018 году мы приняли миллион российских туристов. Для нас эта цифра очень важна, так как предыдущий год был непростым", - подчеркнула Е.Кундура.

По ее словам, по предварительным оценкам в 2019 году сохраняется положительная динамика российского турпотока, и уже есть увеличение на 15% по сравнению с данными за 2018 год. "Греция - очень красивая страна, которая представляет бесконечное число вариантов качественного отдыха. И это страна, которую нужно посетить много раз, чтобы узнать ее лучше. Поэтому россияне приезжают к нам вновь и вновь", - сказала министр.

Она добавила, что в Грецию из России отправляются в основном туристы с высшим образованием и высоким доходом. "Чтобы удовлетворить таких туристов, Греция постоянно расширяет предложение различных видов туров - люксовых, яхтенных и других. Чтобы страна была конкурентоспособной для всех вариантов туристических запросов. В частности, число мест в отельных комплексах уровня 4-5* было увеличено на 55 тыс.", - сказала Е.Кундура.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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