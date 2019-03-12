В аэропорту Гейдар Алиев будут внедрены новые технологии организации воздушного движения

УВД «Азераэронвигация» (AZANS) и компания SITA подписали соглашение «Техническое решение по внедрению цифровых технологий в аэронавигационной системе Азербайджана», сообщает ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).
Документ подписан в рамках World ATM Congress 2019 в Мадриде директором AZANS Фарханом Гулиевым и вице-президентом SITA Стефаном Эгли.
«Благодаря системе передачи данных «воздух-земля» ATC Data Link, AZANS планирует стать первым УВД в регионе, начавшей использовать такие современные цифровые технологии как D-ATIS, D-VOLMET, DCL и CPDLC, в области связи между пилотом и диспетчером и упрощения передачи метеоданных, генерации цифровой передачи аэронавигационной информации для авиакомпаний, использующих воздушное пространство Азербайджана», - отмечается в сообщении.
В рамках World ATM Congress 2019 AZANS совместно с компаниями EHANG и Abraham Technologies LTD представили уникальный проект «Системы управления и контроля полетов беспилотными аппаратами (БПЛА) следующего поколения».
Центр управления и контроля полетов БПЛА будет создан в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Система будет полностью интегрирована с действующей автоматизированной системой управления воздушным движением.
УВД AZANS при AZAL осуществляет обеспечение безопасности полетов в воздушном пространстве Азербайджана. Ежедневно AZANS обслуживает более 500 воздушных судов, 300 из которых приходится на транзитные полеты над Азербайджаном.
SITA предоставляет широкий спектр услуг в области авиационной связи, а также решений по управлению воздушным движением. В сотрудничестве с авиакомпаниями и производителями воздушных судов, SITA создает приложения и услуги для внедрения инноваций в индустрии авиаперевозок.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»