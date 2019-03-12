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Культура 12.03.2019 21:54

Ряд кинотеатров, участвовавших в бойкоте, все же покажут мультфильм про Гурвинека

Некоторые кинотеатры, в том числе, входящие в Ассоциацию владельцев кинотеатров, планируют показать мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра".

"Замечу, что ассоциация централизованно не запрещала показа, была такая консолидированная позиция - отказать в показе мультфильму "Гурвинек". Некоторые кинотеатры, в том числе, входящие в ассоциацию, планируют показать этот мультфильм", - сказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин во вторник "Интерфаксу".

Он добавил, что к решению не показывать мультфильм на прошлой неделе присоединялись кинотеатры, не входящие в ассоциацию.

В конце февраля стало известно о письме Минкультуры в кинокомпанию "Вольга", которым её уведомили о решении вернуть документы на прокат бельгийского мультфильма "Королевский корги". Согласно документу, компания должна заново подать документы с новой планируемой датой начала показа фильма. В ведомстве назвали возможные ближайшие даты начала показа 21 марта или 4 апреля.

В ответ Ассоциация владельцев кинотеатров направила в Минкультуры письмо, в котором заявила об отказе от показа отечественного мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра" в случае невыдачи прокатного удостоверения "Королевскому корги".

После этого в Минкультуры сообщили, что прокатчики двух картин не договорились по поводу одновременного выхода мультфильмов 7 марта. Поскольку договоренности не были достигнуты, ведомство проинформировало компанию "Вольга" о возможных ближайших датах начала показа ленты "Королевский корги".

Министр культуры Владимир Мединский призвал прокатчиков картин сесть за стол переговоров.

11 марта прокатчик "Королевского корни" подал документы в Минкультуры для получения прокатного удостоверения, их рассмотрят за 10 рабочих дней.

Ранее "Вольга" уже сталкивалась с переносом релизов своих проектов. В феврале прошлого года в компании сообщили "Интерфаксу", что Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз американо-британской картины "Приключения Паддингтона 2" почти на две недели в связи с тем, что он совпадал с выходом в прокат "иного фильма".

Это решение вызвало негативную реакцию киносообщества. Ассоциация владельцев кинотеатров сочла решение Минкультуры грубым вмешательством в свою профессиональную деятельность.

В России также были изменены сроки проката таких известных иностранных картин, как "Форсаж 8" и "Мстители: Война бесконечности".

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Тэги: РОССИЯ, МУЛЬТФИЛЬМ, ПРОКАТ


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