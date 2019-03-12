В Совете Европы призывают Верховную Раду Украины перенести принятие закона о языке на поствыборный период

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призывает Верховную Раду Украины не рассматривать и не принимать в предвыборный период закон о функционировании украинского языка.
Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба Совета Европы.
"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - заявила Д.Миятович.
По мнению комиссара Совета Европы, при обсуждении любого нового закона или реформирования политики в отношении использования языков, государства-члены Совета Европы должны "тщательно сбалансировать законную цель поддержки использования государственного языка и обязанности защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранения культурного разнообразия".
"Различные языковые сообщества должны быть эффективно вовлечены в процесс разработки таких законов и политики, и их взгляды должны быть должным образом учтены", - подчеркнула Д.Миятович.
На Украине 31 марта пройдут президентские выборы, осенью - парламентские.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
I вице-президент Азербайджана пригласила председателя нацассамблеи Франции в Баку
МИД Азербайджана призывает премьера Армении принять действенные шаги для Карабахского урегулирования
Казахстан с марта снижает нефтедобычу на 200 тыс. б/с из-за ремонтов
Энергоснабжение в Венесуэле восстановлено почти полностью - министр информации
ГНФАР в январе-феврале увеличил продажу инвалюты на аукционах на 43%
Хет-трик Криштиану Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов
Ряд кинотеатров, участвовавших в бойкоте, все же покажут мультфильм про Гурвинека
Греция в 2018 году приняла миллион туристов из РФ и ждет дальнейшего роста турпотока
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»