В Совете Европы призывают Верховную Раду Украины перенести принятие закона о языке на поствыборный период

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призывает Верховную Раду Украины не рассматривать и не принимать в предвыборный период закон о функционировании украинского языка.

Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба Совета Европы.

"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - заявила Д.Миятович.

По мнению комиссара Совета Европы, при обсуждении любого нового закона или реформирования политики в отношении использования языков, государства-члены Совета Европы должны "тщательно сбалансировать законную цель поддержки использования государственного языка и обязанности защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранения культурного разнообразия".

"Различные языковые сообщества должны быть эффективно вовлечены в процесс разработки таких законов и политики, и их взгляды должны быть должным образом учтены", - подчеркнула Д.Миятович.

На Украине 31 марта пройдут президентские выборы, осенью - парламентские.