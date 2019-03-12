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Регион 12.03.2019 22:13

В Совете Европы призывают Верховную Раду Украины перенести принятие закона о языке на поствыборный период

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призывает Верховную Раду Украины не рассматривать и не принимать в предвыборный период закон о функционировании украинского языка.

Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба Совета Европы.

"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - заявила Д.Миятович.

По мнению комиссара Совета Европы, при обсуждении любого нового закона или реформирования политики в отношении использования языков, государства-члены Совета Европы должны "тщательно сбалансировать законную цель поддержки использования государственного языка и обязанности защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранения культурного разнообразия".

"Различные языковые сообщества должны быть эффективно вовлечены в процесс разработки таких законов и политики, и их взгляды должны быть должным образом учтены", - подчеркнула Д.Миятович.

На Украине 31 марта пройдут президентские выборы, осенью - парламентские.

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Тэги: УКРАИНА, ЯЗЫК, ЗАКОН, СЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]