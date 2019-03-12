Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване

Президент Ильхам Алиев распорядился о выделении 449 тыс. манатов на укрепление материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных домов в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана.
Кроме того, глава государства выделил 2,206 млн манатов на ремонт кровли многоквартирных домов НАР.
Средства на эти цели будут выделены Кабмину НАР из госбюджета на 2019 год в рамках государственных капвложений.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликованы во вторник на официальном сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»