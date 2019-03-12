Нефть дорожает на сигналах снижения поставок из Венесуэлы, Brent на уровне $66,93 за баррель

Цены на нефть растут во вторник на опасениях снижения поставок из Венесуэлы, а также сигналах готовности ОПЕК продолжать сокращение добычи.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 поднялась на $0,35 (0,53%) - до $66,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,5 (0,88%) - до $57,29 за баррель.

Проблемы с энергоснабжением в Венесуэле привели к падению производства нефти в стране, которое и без того находилось на крайне низком уровне из-за экономического и политического кризиса. Санкции, введенные США в отношении Венесуэлы, стали еще одним ударом для нефтяной отрасли страны.

Тем временем, сигналы из Саудовской Аравии указывают на готовность страны продолжать сокращение добычи.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Саудовская Аравия планирует сократить добычу нефти в апреле до уровня значительно меньше 10 млн баррелей в сутки (б/с), как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с по сравнению с февралем. При этом экспорт нефти из страны составит менее 7 млн б/с.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих в минувшее воскресенье заявил о том, что ОПЕК, возможно, продолжит сокращать добычу и во втором полугодии, сообщило Reuters.

"Ожидания, что ОПЕК продолжит сокращать добычу, по крайней мере, до июня, является дополнительным фактором поддержки цен на нефть в нынешних условиях", - цитирует Dow Jones аналитика брокерской компании ActivTrades Карло Альберто де Касу.

Участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей.