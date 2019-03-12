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ТЭК 12.03.2019 21:03

ОАЭ приглашены стать членом мониторингового комитета ОПЕК+, решение может быть принято в апреле

ОАЭ приглашены войти в министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в кулуарах CERAweek, организованной IHS Market.

"Мы еще не являемся членом JMMC, решение должно быть принято в ходе внеочередной встречи министров ОПЕК+ в апреле, но мы приглашены участвовать", - сказал он.

Мониторинговый комитет (JMMC), в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии, был создан для контроля за соблюдением соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций о его корректировке.

Ранее Казахстан и Ирак были приглашены войти в JMMC.

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Тэги: ОПЕК+, СДЕЛКА, МОНИТОРИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]