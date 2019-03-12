ОАЭ приглашены стать членом мониторингового комитета ОПЕК+, решение может быть принято в апреле

ОАЭ приглашены войти в министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в кулуарах CERAweek, организованной IHS Market.

"Мы еще не являемся членом JMMC, решение должно быть принято в ходе внеочередной встречи министров ОПЕК+ в апреле, но мы приглашены участвовать", - сказал он.

Мониторинговый комитет (JMMC), в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии, был создан для контроля за соблюдением соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций о его корректировке.

Ранее Казахстан и Ирак были приглашены войти в JMMC.