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ТЭК 12.03.2019 21:06

ОПЕК следует тревожиться из-за механизма NOPEC - глава Минэнерго США

Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) следует тревожиться из-за обсуждаемого в США механизма привлечения ее членов к судебной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, заявил министр энергетики США Рик Перри в интервью Bloomberg TV.

При этом он заявил, что поддерживает рабочие отношения с ОПЕК и не дает отвлечь себя политической подоплекой.

Конгресс США обсуждает инициативы в отношении ОПЕК с 2000 года, однако пока ни одну из них не удалось реализовать. Сейчас Палата представителей и Сенат рассматривают два законопроекта с названием NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Сенаторы видят свой документ как поправку к закону Шермана 1890 года - первому антимонопольному правовому акту в США, который привел к дроблению Standard Oil Джона Рокфеллера.

Если законодательство NOPEC станет реальностью, у правительства США будет возможность подать на ОПЕК в суд за манипулирование ценами на энергоносители. Активизация обсуждения этой инициативы в феврале стала реакцией на сообщения, что Саудовская Аравия и ее союзники выступают за заключение формального партнерства ОПЕК+ - договоренности нефтяного картеля с группой из 10 нефтедобывающих стран во главе с Россией, чтобы вместе пытаться влиять на ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Во вторник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что NOPEC не отвечает интересам ни американской нефтяной отрасли, ни США в целом. Вместе с тем ОПЕК продолжает внимательно отслеживать обсуждение этой инициативы в Конгрессе, сказал М.Баркиндо. Он выступал на международной конференции по вопросам энергетики CERAWeek в Хьюстоне.

На вопрос о продаже нефти из стратегического резерва США Р.Перри ответил, что Минэнерго пока не получало прямых заявок от НПЗ. Он добавил, что Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR) следует использовать лишь в чрезвычайной ситуации. "Наш рынок сейчас не находится в критической ситуации", - добавил министр.

В ходе интервью Р.Перри повторил, что ожидает дальнейшего падения добычи нефти в Венесуэле, пока не сменится режим. При этом он считает, что "полная остановка нефтедобычи в Венесуэле - последнее, чего можно желать", поскольку такой поворот может осложнить ситуацию на рынке.

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Тэги: США, ОПЕК, ОТНОШЕНИЯ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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