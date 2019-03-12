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ТЭК 12.03.2019 21:10

США ожидают, что сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2019г - EIA

США ожидают, что страны ОПЕК+ будут продолжать сокращать добычу нефти до конца 2019 года, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) США.

"Повышение цен на нефть в феврале совпало с оценкой EIA о том, что глобальные запасы жидких углеводородов сократились на 1,4 млн б/с, что является крупнейшим снижением запасов с июня 2017 года. Страны ОПЕК и США внесли свой вклад в сокращение запасов: запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 февраля, уменьшились на 17,9 млн баррелей, что стало крупнейшим недельным снижением с 2011 года. Несмотря на высокую волатильность цен в прошлом году, цены на Brent по состоянию на первую неделю марта были практически на том же уровне, что и в марте 2018 года", - отмечает EIA.

Несмотря на сильные сокращения запасов в феврале, EIA прогнозирует, что глобальные запасы жидких углеводородов вырастут на 0,2 млн б/с в 2019 году и на 0,4 млн б/с в 2020 году.

"Более низкие прогнозные объемы запасов отражают более низкую ожидаемую добычу нефти как в ОПЕК, так и в Соединенных Штатах. Саудовская Аравия сократила добычу нефти в феврале больше, чем ожидалось - в среднем ее добыча составила 10 млн б/с, и EIA предполагает, что совместные сокращения добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК продолжатся до конца 2019 года", - отмечается в отчете.

EIA подчеркивает, что уровни добычи нефти стран ОПЕК и США, а также темпы роста мирового спроса на нефть представляют значительную неопределенность в отношении балансов нефтяного рынка и ценовых ожиданий. Однако, исходя из текущего прогноза, EIA ожидает, что глобальные запасы будут наращиваться, а увеличение резервных мощностей ОПЕК ограничит значительное повышение цен на нефть в 2019 году и в 2020 году.

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Тэги: США, ОПЕК, ДОБЫЧА, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]