Электроснабжение в Венесуэле восстановлено почти полностью

Электроснабжение в Венесуэле восстановлено практически в полном объеме, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса.

По состоянию на 20:00, по словам министра, работа электросетей была "уже практически полностью" восстановлена.

"В настоящее время почти полностью восстановлено обеспечение электроэнергией на всей территории страны", - заявил Х.Родригес журналистам.

В конце прошлой неделе в Венесуэле начались масштабные отключения электроэнергии. Власти сообщили, что, по их данным, причиной стала организованная США кибератака, которая была нацелена против ГЭС, снабжающую электричеством почти всю страну.

В венесуэльской оппозиции же утверждают, что причиной происшествия стали ошибки властей и коррупция.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что народ его страны сможет преодолеть последствия продолжающихся с прошлой недели перебоев в подаче электроэнергии.

Во вторник генпрокурор Венесуэлы заявил, что прокуратура начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо по подозрению в саботаже в связи с перебоями в подаче электричества.