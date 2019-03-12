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ТЭК 12.03.2019 21:18

Электроснабжение в Венесуэле восстановлено почти полностью

Электроснабжение в Венесуэле восстановлено практически в полном объеме, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса.

По состоянию на 20:00, по словам министра, работа электросетей была "уже практически полностью" восстановлена.

"В настоящее время почти полностью восстановлено обеспечение электроэнергией на всей территории страны", - заявил Х.Родригес журналистам.

В конце прошлой неделе в Венесуэле начались масштабные отключения электроэнергии. Власти сообщили, что, по их данным, причиной стала организованная США кибератака, которая была нацелена против ГЭС, снабжающую электричеством почти всю страну.

В венесуэльской оппозиции же утверждают, что причиной происшествия стали ошибки властей и коррупция.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что народ его страны сможет преодолеть последствия продолжающихся с прошлой недели перебоев в подаче электроэнергии.

Во вторник генпрокурор Венесуэлы заявил, что прокуратура начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо по подозрению в саботаже в связи с перебоями в подаче электричества.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]