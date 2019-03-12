Производители сланцевой нефти США призывают ОПЕК+ продолжать снижать нефтедобычу - генсек ОПЕК

Производители сланцевой нефти США получили выгоду от решения ОПЕК+ снизить нефтедобычу, призывают продолжать усилия по стабилизации нефтяного рынка, заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на полях конференции Ceraweek, организованной IHS Market.
Ранее М.Баркиндо провел встречу с представителями этой отрасли.
"Стабильность на нефтяном рынке важна не только для производителей ОПЕК и не-ОПЕК, но также и для игроков на рынке сланцевой нефти. И они сказали сами, что они получили выгоду от решения ОПЕК+ (снизить добычу нефти - ИФ)", - сказал он.
Поэтому, отметил М.Баркиндо, производители сланцевой нефти призвали ОПЕК+ продолжать усилия по стабилизации рынка.
""Твиты" - один из вариантов неопределенностей на рынке, потому что президент США не предупреждает перед тем, как "твитнуть"", - также заметил М.Баркиндо.
Генсек ОПЕК отметил в то же время, что США стали крупнейшим поставщиком энергоресурсов в мире, и с учетом того, что в цифровой век "твиты" стали одним из способов коммуникации, "мы приветствуем растущий интерес в США к тому, что происходит, приветствуем, что президент США присоединяется к этому диалогу".
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