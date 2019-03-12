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ТЭК 12.03.2019 21:35

Производители сланцевой нефти США призывают ОПЕК+ продолжать снижать нефтедобычу - генсек ОПЕК

Производители сланцевой нефти США получили выгоду от решения ОПЕК+ снизить нефтедобычу, призывают продолжать усилия по стабилизации нефтяного рынка, заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на полях конференции Ceraweek, организованной IHS Market.

Ранее М.Баркиндо провел встречу с представителями этой отрасли.

"Стабильность на нефтяном рынке важна не только для производителей ОПЕК и не-ОПЕК, но также и для игроков на рынке сланцевой нефти. И они сказали сами, что они получили выгоду от решения ОПЕК+ (снизить добычу нефти - ИФ)", - сказал он.

Поэтому, отметил М.Баркиндо, производители сланцевой нефти призвали ОПЕК+ продолжать усилия по стабилизации рынка.

""Твиты" - один из вариантов неопределенностей на рынке, потому что президент США не предупреждает перед тем, как "твитнуть"", - также заметил М.Баркиндо.

Генсек ОПЕК отметил в то же время, что США стали крупнейшим поставщиком энергоресурсов в мире, и с учетом того, что в цифровой век "твиты" стали одним из способов коммуникации, "мы приветствуем растущий интерес в США к тому, что происходит, приветствуем, что президент США присоединяется к этому диалогу".

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Тэги: США, НЕФТЬ, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]