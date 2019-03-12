Nissan прекратит сборку моделей Infiniti в Великобритании, бренд уходит из Западной Европы

Nissan откажется от сборки автомобилей Infiniti на своем заводе в Сандерлэнде - крупнейшем автомобильном предприятии Великобритании.

В прошлом месяце японский автопроизводитель заявил, что не станет собирать внедорожники X-Trail в Сандерлэнде, приняв решение перенести производство этих автомобилей в Японию.

Nissan расширил и модернизировал предприятие в Сандерлэнде для того, чтобы запустить производство двух моделей Infiniti в 2016 году. Однако продажи Infiniti в Европе оказались разочаровывающими, и Nissan принял решение о выводе бренда с западноевропейского рынка в начале следующего года.

Бренд Infiniti сфокусируется на рынках США и Китая, где он является довольно популярным, говорится в сообщении Nissan. Автопроизводитель также планирует запуск моделей Infinity с электрическими двигателями и намерен сократить число моделей с дизельными двигателями.

Производство автомобилей в Великобритании сократилось на 9% в прошлом году, и объемы инвестиций в сектор резко снизились в ожидании Brexit.

Другой японский автопроизводитель - Honda Motor Co. - сообщила в феврале, что в 2021 году закроет производственное предприятие в Великобритании, выпускающее порядка 150 тыс. машин в год.

Завод в Сандерлэнде является единственным европейским предприятием по выпуску автомобилей Infiniti. Производство двух моделей Infiniti прекратится в середине текущего года, отмечают в Nissan.

Это решение, как ожидается, затронет менее 250 из 7 тыс. сотрудников завода.

Предприятие в Сандерлэнде выпустило примерно 12 тыс. автомобилей Infiniti в прошлом году, тогда как Nissan рассчитывал производить порядка 60 тыс. этих машин в год.

На заводе также выпускаются автомобили Nissan Qashqai и Juke, а также электромобили Leaf.