Крупнейшая авиакомпания Украины не отказывается от Boeing-737 MAX, ожидает поставки 3 самолетов в 2019г

"Международные авиалинии Украины" (МАУ), крупнейший авиаперевозчик страны, в 2019 году планирует получить, как минимум, три самолета Boeing-737 MAX 8, сообщила пресс-служба авиакомпании во вторник.

В последние дни Германия, Франция, Ирландия, Великобритания запретили эксплуатацию Boeing-737 MAX 8 после второго за полгода крушения самолета этой модели, случившегося 10 марта. Вскоре ожидается запрет ЕС. От эксплуатации этих лайнеров временно отказались Китай, Эфиопия, Австралия, Малайзия, Сингапур и некоторые другие страны, а также ряд латиноамериканских и азиатских авиакомпаний.

"МАУ внимательно следит за ходом расследования, официальными сообщениями FAA (Федеральное управление гражданской авиации США - ИФ) и концерна Boeing и находится в постоянном диалоге с производителем авиатехники. Безопасность полетов и пассажиров на борту является приоритетом для авиакомпании", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ, выразив надежду на то, что причины трагедии будут установлены уже в ближайшее время.

Сейчас в авиапарке МАУ нет ни одного Boeing-737 MAX 8.

В текущем году перевозчик также планирует получить два среднемагистральных узкофюзеляжных самолета Embraer-195. Первый Embraer-195 компания уже получила, он стал шестым самолетом бразильского авиапроизводителя в парке воздушных судов МАУ.

Новый самолет емкостью 116 кресел официально зарегистрирован на Украине под номером UR-EMG, он имеет двуклассную компоновку салона (бизнес- и экономический классы). Воздушное судно будет эксплуатироваться на ближнемагистральных маршрутах и начнет выполнять первые коммерческие рейсы до середины марта.

"Embraer-195 UR-EMG - это первое поступление в рамках программы реинжиниринга флота МАУ в 2019 году. Этот тип воздушных судов позволит авиакомпании работать более эффективно, так как станет адекватной заменой самолетов Boeing-737 "классического поколения", полностью выведенных из флота МАУ в конце прошлого года", - цитируется в сообщении директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

По мнению авиакомпании, такая замена будет особенно актуальна на внутренних рейсах, поскольку не все региональные аэропорты Украины пока способны принимать более тяжелые и вместительные самолеты Boeing-737-800 нового поколения.

В настоящее время в состав флота МАУ входит 41 авиалайнер различных модификаций, со средним возрастом 11,6 года. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.